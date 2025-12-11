Los Cacos, la murga de Calamonte: "Cinco meses para cantar una sola vez se nos quedaba corto"

Dicen que la suerte favorece a los valientes, y eso es lo que se han dicho a ellos mismos. La -hasta ahora- comparsa Los Cacos, de Calamonte, ha decidido participar en el Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026.

Con 14 componentes, mucha ilusión y ganas de pisar las tablas del López de Ayala, esta agrupación se presenta con la veteranía que les otorgan más de diez años concursando en su localidad natal y en el concurso de Mérida. En la categoría de comparsas han llegado a pisar tres finales, obteniendo dos 4º premios y una tercera posición.

Moi Martínez, portavoz de la agrupación, desvela cómo han tomado la decisión de debutar en este Carnaval.

Pasáis de ser comparsa a ser murga.

(Risas) Sí, sí. El año pasado hicimos diez años y este Carnaval, mira.

¿Por qué habéis decidido dar el salto?

Siempre hemos estado concursando en nuestro pueblo y en Mérida. Por fecha, podemos compaginar los dos concursos. Pero teníamos ganas de más porque hemos llegado a un punto en el que cinco meses de ensayos para cantar una sola vez nos sabe a poco. En Calamonte cantamos una vez. En Mérida, si no pasamos, también. Te queda un sabor de boca raro después de tanto trabajo y tantos comederos de cabeza.

¿Cuándo os lo planteasteis?

Al empezar este año, en la reunión inicial que siempre tenemos, lo hablamos. El año pasado la gente andaba con ganas pero se nos pasó el plazo, estuvimos a punto. Este año lo volvimos a proponer. Pero nuestra idea es no dejar atrás ninguno de los concursos. A muerte a todos.

¿Vais a venir a muerte? ¿A por todas?

(Risas) No, no. Iremos a lo nuestro, que es cantar. Lo típico. Echar el rato con tu grupo, disfrazarte, maquillarte y quitarte el gusanillo. Sabemos que nosotros no somos tanto una murga, pero queremos probar Badajoz para ver si nos engancha. Aquí llevamos muchos años y no queremos perder la ilusión. A ver cómo es competir todos con todos y cantar en el López.

¿Os hace ilusión cantar en el López?

Sí. Yo estuve de público el año pasado, fui a ver a Sa Tersiao, que tengo amigos en ella. Me gustó mucho y lo comento mucho en el grupo porque me quedé muy sorprendido: estamos acostumbrados a otro tipo de concursos. Y nadie se mueve desde la primera a la última agrupación. Cuando llegue el día, allí estará el grupo al completo ilusionado.

Los Cacos, en uno de sus ensayos. / CEDIDA

¿Os estáis preparando de manera diferente a otros años?

Sí y no. Nosotros sabemos que vamos a tres concursos en tres localidades distintas, así que el repertorio de este año no puede ser muy local. Estamos preparando una actuación muy al tipo, que además es lo que a nosotros nos gusta, muy movida y crítica. Queremos que los temas calen bien en todos los lugares donde vayamos a cantar.

¿Qué podéis adelantar del tipo?

Es un tipo que llevamos ya varios años queriendo sacar pero nunca hemos podido rematar. Esta vez yo me encargo de la dirección del grupo, y quería sacarlo. Solo con el nombre ya se puede deducir más o menos. Es un tipo muy actual, está muy de moda. El traje está muy guay, esperamos sorprender cuando se abra el telón. Es verdad que a nosotros nos gusta la intriga y este año... intriga cero. Lo que presentemos en Badajoz será lo mismo que en Mérida y en Calamonte, así que concursaremos allí con la letra que llevamos.

¿Vendréis a Badajoz durante los días de Carnaval?

Lo hemos estado valorando pero nos es complicado porque mover los coches es difícil. El problema real es que también es Carnaval en Calamonte, nuestro pueblo. Lo que sí estamos hablando es de celebrar en Badajoz el segundo fin de semana de Carnaval. Será en función de las sensaciones que saquemos de la actuación, de la respuesta del público.

Pues feliz Carnaval de Badajoz. ¿Con ganas?

Con todas las ganas del mundo.