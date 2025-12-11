Cancelado el concierto de Diego el Cigala en Badajoz

El esperado concierto de Diego el Cigala, previsto para celebrarse este viernes en el palacio de congresos de Badajoz, ha sido finalmente cancelado, según ha confirmado la organización del evento. La suspensión ha pillado por sorpresa tanto a los asistentes, que preparaban una cita que había generado gran expectación entre los aficionados al flamenco.

La organización ha explicado que la cancelación se debe a motivos técnicos, sin detallar por el momento la naturaleza concreta de la incidencia. Tanto la productora como el equipo del artista han pedido disculpas al público pacense y han asegurado que se trabaja para reprogramar la actuación en una nueva fecha, aún por determinar.

El concierto formaba parte de la gira actual del cantaor, una propuesta en la que combina flamenco, bolero y copla, y que viene registrando llenos en múltiples ciudades españolas. En Badajoz, la cita había despertado un notable interés, y las entradas se encontraban avanzadas en su venta.

La devolución del importe se realizará por los mismos canales en los que fueron adquiridas las entradas, según ha detallado la organización.

Curiosamente, es la segunda vez que el Cigala cancela un concierto en la ciudad. Ya en 2021 suspendió un concierto que se iba a desarrollar en el marco del Festival de Fado y Flamenco al inmerso en una causa judicial tras haber sido denunciado por su pareja por malos tratos continuados. En aquel momento, Estrella Morente ocupó su hueco en el cartel.