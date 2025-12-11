Carmen La Parreña monta una zambombá navideña en el López de Ayala de Badajoz

La bailaora extremeña Carmen La Parreña protagonizará una ‘Zambomba Flamenca’ este viernes a partir de las 21.00 horas en el teatro López de Ayala de Badajoz.

Participarán junto a ella su familia como bailaores, y los cantaores y cantaoras, Paulo Molina, Manuel Pajares, Celeste Montes y Rocío Llanes. A la guitarra estará Juan Manuel Moreno, a la percusión Roberto Jaén Arroyo y a la viola Rosa Escobar.

El concierto tiene una duración de 75 minutos, y las entradas tienen un precio único de 15 euros.

Cabe destacar que la ‘Zambomba Navideña’ de Carmen La Parreña es un espectáculo navideño flamenco destinado a todos los públicos, con sello familiar, en el que la artista «lleva la tradición de los cantes, los toques y los bailes a esta época entrañable del año».

Este espectáculo recrea la fiesta flamenca navideña, que supone «una forma de vida, donde se canta y baila en sus casas rodeados de sus seres queridos».

Durante el espectáculo habrá villancicos de elaboración propia, como ‘Extremadura para Belén’, de Juan Manuel Moreno, así como jaleos extremeños, como ‘Mi niño Manué’. Todas las canciones estarán unidas a través del hilo conductor del baile flamenco.

Sobre el escenario se podrá disfrutar de las actuaciones de artistas extremeños, dirigidos por la bailaora Carmen La Parreña. Natural de Santa Marta de los Barros, La Parreña es bailaora desde los 4 años. Se inició profesionalmente en este mundo en 2007 con maestros de la talla de Juan Amaya, Andrés Peña y Manolo Marín.

Años después, ha conseguido transformar esa pasión que surgió en ella como un hobby en su profesión actual, y además, es docente e instruye en este arte a más de 100 alumnos en el ‘Centro de Flamenco Carmen La Parreña’.