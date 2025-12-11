Baloncesto | Tercera FEB
CBA Y BCB se dan cita en un derbi pacense de dinámicas
Este sábado a las 19.00 el Colegio Maristas acoge el enfrentamiento entre los dos equipos de la ciudad, inmersos en situaciones clasificatorias opuestas
La jornada más pacense de Tercera FEB llega este sábado. CBA Spain y Vítaly La Mar BCBadajoz se miden este sábado a las 19.00 horas en el pabellón del Colegio Maristas en una lucha de dinámicas completamente opuestas entre las dos entidades.
Mientras que el Vítaly La Mar lidera la clasificación tras haber ganado los últimos tres partidos, el CBA se sitúa en la duodécima posición con un balance negativo de dos victorias y ocho derrotas.
Los académicos llegan al derbi tras haber caído en el pabellón del Aljaraque durante la pasada jornada. Tras un mal primer cuarto, el cuadro pacense fue mejorando sus porcentajes ofensivos y logró acercarse en el marcador en varios tramos del choque, pero finalmente no pudo completar la remontada y acabó sufriendo su sexta derrota consecutiva.
En el lado opuesto está un BCB que se impuso con sufrimiento al San Fernando en La Granadilla. La potente primera mitad llevada a cabo por los hombres de Pablo Cuevas se vio opacada por un mal tercer cuarto en el que el cuadro gaditano endosó un parcial de 11-24 que apretó el resultado. Gracias a la reacción local en el último cuarto, el BCB pudo sumar una victoria que lo mantiene en cabeza con ocho victorias y dos derrotas, las mismas que San Antonio Cáceres, Huelva Comercio y Bosco Mérida.
Con todo, tanto BCB como CBA se olvidarán este sábado de los puestos que ocupan en la tabla para disputar un derbi pacense que no entiende de dinámicas y que puede suponer un punto de inflexión, positivo o negativo, para el que logre vencer.
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice
- Vecinos de Cerro Gordo (Badajoz): 'La segunda rotonda está en el cajón del olvido
- La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz
- Alfonso IX vuelve a Badajoz ocho siglos después con un monumento en su honor
- El juicio contra diez okupas del viejo estadio José Pache de Badajoz se celebra este miércoles
- El acusado de llevar 240 kilos de 'coca' en un camión de empanadillas congeladas en Badajoz : 'Lo cogí ya cargado