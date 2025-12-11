CBA Y BCB se dan cita en un derbi pacense de dinámicas

La jornada más pacense de Tercera FEB llega este sábado. CBA Spain y Vítaly La Mar BCBadajoz se miden este sábado a las 19.00 horas en el pabellón del Colegio Maristas en una lucha de dinámicas completamente opuestas entre las dos entidades.

Mientras que el Vítaly La Mar lidera la clasificación tras haber ganado los últimos tres partidos, el CBA se sitúa en la duodécima posición con un balance negativo de dos victorias y ocho derrotas.

Los académicos llegan al derbi tras haber caído en el pabellón del Aljaraque durante la pasada jornada. Tras un mal primer cuarto, el cuadro pacense fue mejorando sus porcentajes ofensivos y logró acercarse en el marcador en varios tramos del choque, pero finalmente no pudo completar la remontada y acabó sufriendo su sexta derrota consecutiva.

En el lado opuesto está un BCB que se impuso con sufrimiento al San Fernando en La Granadilla. La potente primera mitad llevada a cabo por los hombres de Pablo Cuevas se vio opacada por un mal tercer cuarto en el que el cuadro gaditano endosó un parcial de 11-24 que apretó el resultado. Gracias a la reacción local en el último cuarto, el BCB pudo sumar una victoria que lo mantiene en cabeza con ocho victorias y dos derrotas, las mismas que San Antonio Cáceres, Huelva Comercio y Bosco Mérida.

Con todo, tanto BCB como CBA se olvidarán este sábado de los puestos que ocupan en la tabla para disputar un derbi pacense que no entiende de dinámicas y que puede suponer un punto de inflexión, positivo o negativo, para el que logre vencer.