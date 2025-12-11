Un centenar de médicos protesta en Badajoz por un estatuto propio: “Ya no es vocación, es explotación”

Un estatuto profesional propio que ponga fin a las jornadas excesivas, regule las guardias obligatorias de 24 horas, mejore la conciliación y reconozca como extraordinarios los turnos nocturnos y festivos. Es la demanda central de los médicos en la huelga nacional que este jueves cumple su tercer día y que ha obligado al Ministerio de Sanidad a convocar una reunión urgente con la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Mientras se celebraba esa reunión, un centenar de médicos se manifestaba en Badajoz. La marcha ha arrancado a las 10.00 horas en el cruce de Santa Marina con Colón y ha avanzado por la zona con un mensaje compartido: la profesión está “agotada”. Facultativos de distintas especialidades, médicos de familia y residentes coinciden en que el sistema se mantiene a costa de jornadas excesivas y turnos que afectan a la salud física y mental.

Han acudido al encuentro, pero con poca confianza en avances reales. El presidente del Sindicato Independiente de Médicos de Extremadura, Pedro Hidalgo, considera que la cita responde más a la presión pública que a un cambio en la postura del Ministerio. Aun así, afirma que han asistido “para escuchar” y para evitar que se interprete una falta de disposición al diálogo.

Hidalgo ha señalado que el seguimiento de la huelga en Extremadura supera el 80%, y ha denunciado que los datos oficiales “no reflejan la realidad” porque en sanidad los servicios mínimos funcionan como servicios máximos, lo que mantiene la presión asistencial en hospitales y centros de salud incluso durante la protesta.

Conciliación

Los médicos reclaman que el estatuto regule el número de horas semanales y que las guardias de 24 horas no puedan encadenarse sistemáticamente con la jornada ordinaria. Advierten de que en muchas especialidades se superan con facilidad las 60 o 70 horas semanales y que parte de ese tiempo no se reconoce como extraordinario ni se computa después para la pensión.

La médica de familia Natividad Sánchez ha inistido esta mañana en que la conciliación debe situarse en el centro del conflicto. La sanitaria ha narrado su testimonio. Visiblemente emocionada, ha explicado que compaginar guardias de 24 horas con el cuidado de hijos o familiares ha sido “muy complicado” durante toda su vida profesional y que esta situación se repite entre sus compañeros. Sobre los pacientes, Sánchez ha asegurado que la mayoría respalda la protesta y apoya a los facultativos.

Residentes al límite por la carga asistencial

También ha intervenido una residente de cuarto año, Dánae Andreu, que ha descrito cómo las guardias prolongadas afectan al aprendizaje, al descanso y a la salud mental. Ha explicado que la residencia ofrece oportunidades formativas, pero que el ritmo asistencial y la fatiga “drenan” la energía con la que los médicos jóvenes llegan al sistema. Andreu ha defendido que el descanso y la calidad de vida deben formar parte de la formación.

Si la reunión con el Ministerio de Sanidad no se traduce en avances, los sindicatos han asegurado que mantienen abiertas nuevas movilizaciones. Otros colectivos sanitarios ya han anunciado que podrían sumarse a la protesta a partir de enero. La huelga actual finalizará este viernes a las 12.00 horas, pero los convocantes no descartan que el conflicto se prolongue si no se atienden sus principales demandas.