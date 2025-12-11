Suceso
Un coche invade la acera y se empotra contra un árbol frente a la rotonda de los Corazones de Badajoz
En su paso ha arrollado una señal del ceda el paso
No ha habido daños personales
Un coche invade la acera y se empotra contra un árbol frente al local Mentha, situado al lado de la rotonda de los Corazones. No ha habido daños personales.
Alrededor de las 12.45 horas, el vehículo se ha salido de la vía, arrollando en su paso una señal de ceda el paso, para finalmente empotrarse de lleno contra un árbol. La parte delantera del coche ha quedado completamente destrozada.
La policía local y el servicio de bomberos se han desplazado al lugar. Estos últimos continúan allí para eliminar de la calzada y la acera una gran mancha de aceite ocasionada por el suceso.
Debido a la actualidad reciente de los hechos, los servicios municipales aún desconocen el total de los daños ocasionados por el vehículo y las razones de su salida de vía.
(Habrá ampliación)
