Consultas anuladas y largas esperas: así viven los pacientes la huelga de médicos en Badajoz

La tercera huelga médica del año en Extremadura, la más larga hasta ahora, transcurre con citas anuladas, consultas cerradas, retrasos y un clima de preocupación entre los pacientes. Desde el martes y hasta el viernes, los facultativos están llamados a parar durante cuatro días por el sindicato Simex. En los centros de salud de Badajoz, la incertidumbre marcaba ayer la jornada. Yolanda, vecina del barrio de Cerro Gordo, llegaba a urgencias sin saber que su doctora habitual no la atendería. “Me han transferido a otra doctora porque están en servicios mínimos”, explicaba con cierta intranquilidad.

Para ella, el problema es estructural: “Tiene que haber más plazas fijas, mejores remuneraciones y menos horas seguidas". Recuerda que la última vez que estuvo en el quirófano fueron 8 o 9 horas de intervención. "Debe ser agotador para el servicio médico, por mucha experiencia que tengas, las guardias en la sanidad son interminables”, sostiene.

A su lado, Felipe, su pareja, lamenta la fuga de talento sanitario: “En mi familia tenemos un doctor en biología bien preparado que se ha tenido que ir a Escocia. Aquí no hay condiciones. La administración tiene que administrar y no chupar tanto del tintero”. Pese al apoyo que muestra al colectivo, cree que la huelga puede no cambiar nada: “Los intereses políticos siguen ahí”.

Pacientes comprensivos

Mónica, una joven con su bebé en el carrito, sale de su consulta después de verificar por teléfono que otro médico podía atenderla. "La consulta de mi doctora está cerrada, pero como era urgente me han facilitado cita con otro facultativo". “Ellos están en su derecho y comparto los motivos”, sostiene. Considera que las guardias tan extensas no deberían existir: “Ningún profesional, del sector que sea, tendría que hacer 24 horas seguidas”.

Centro de salud de Cerro Gordo (Badajoz). / Rebeca Porras

En el mismo centro de salud, Sergio Rodríguez cuenta el caso de un amigo citado ayer en el Hospital Universitario: “No les avisaron y después de esperar no les atendieron. Venían de un pueblo y fue una pérdida de tiempo…”. Asegura que "no les sentó nada bien, sobre todo porque se trataba de una cita médica importante", indica, aunque, empatiza con la situación: “Si el médico no está contento, el trato no va a ser el mejor. Están en su derecho, aunque nos afecte a todos”.

Condiciones de vergüenza

A unos kilómetros de distancia, en el centro de salud de San Roque, el panorama es muy parecido. El matrimonio de Josefa y Diego explica resignado que ha soportado más de una hora de retraso a ser atendidos. “Al parecer estaban todos los doctores reunidos por la huelga y ahí hemos estado con toda la paciencia esperando, sin ninguna información”, dice ella. Pero evitan culpar a los profesionales: “Los de arriba son los que se llevan el dinero. Que lo den a la gente que está estudiando. Tenemos gente buenísima que se ha formado en España y la estamos perdiendo porque las condiciones para el sector ahora mismo son una vergüenza”, destaca él, que además duda de la eficacia del paro. “La huelga debería valer de algo, pero no lo creo”.

Josefa y Diego, usuarios del centro de salud de San Roque en Badajoz, salen del edificio. / Rebeca Porras

Diego añade su preocupación por las cargas de trabajo: “Lo que no puede ser es que yo me opere de una pierna y me toque un médico que lleva 24 horas trabajando. Lo hará, pero no como lo haría si hubiese descansado antes”.