Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz

La iluminación navideña de la plaza de España ha sufrido otro percance. La tarde de este jueves, una de las guirnaldas que conectan la torre de la Catedral con los edificios de la plaza se ha desprendido, quedando enganchada en el gran árbol.

No es la primera vez que se registra un incidente como este. Hace menos de un mes, esta misma ornamentación ya sufrió un problema similar, afectando a toda la estructura. El adorno cayó por completo durante su instalación, desplomándose sobre la plaza y obligando a detener los trabajos de montaje. En aquella ocasión, la caída dejó inaccesible parte del área central mientras los operarios retiraban las tiras de luz y revisaban punto por punto los anclajes.

A raíz de aquel episodio, se reforzaron algunas zonas de la instalación, aunque todo apuntaba a que la estructura había quedado correctamente asegurada. Este nuevo desprendimiento ha vuelto a poner el foco en esa parte concreta del alumbrado, a la espera de que se valore si es necesario realizar nuevos ajustes o comprobaciones adicionales.