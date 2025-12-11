Irene, tatuadora de Badajoz: "De ayer a hoy, unas 20 personas me han solicitado tatuajes con referencias a Robe"

El fallecimiento del artista placentino Robe Iniesta ha provocado una serie de homenajes por todo el mundo. Una de las grandes figuras del panorama musical nacional y que ha dejado huella en miles de fans, muchos de ellos, pacenses.

Al frente del estudio de tatuajes Tolo Tatúa en Badajoz está la creadora artística Irene Gallego. Al enterarse del fallecimiento, ella no dudó en crear diseños con las letras de las canciones y dibujos representativos en su honor. "Al leer la noticia, tuve que crear e inspirarme en él. Es un artista que ha marcado mi adolescencia", comenta la tatuadora.

"Tenía la mañana libre y la aproveché. Me senté a diseñar con sus canciones de fondo, su música me ha calado siempre", expresa. Unos recuerdos que, como a esta pacense, han inspirado a tantas generaciones en la ciudad.

Su forma de ser, su música, el talento es, en definitiva, la esencia que representa a nuestra región.

Diseños realizados por Irene Gallego, del estudio de tatuajes pacense Tolo Tatúa. / Jairo Solano Cortés

Locura transitoria

No es solo una canción, es lo que ha supuesto la pérdida de este referente musical. "Los diseños realizados pueden chocar un poco con lo normalmente me piden mis clientes, pero han llamado y mucho la atención", deduce Gallego.

Hasta el punto que, al subirlo a sus redes sociales, se hizo viral la publicación. En Instagram, ya son miles de personas las que han dado me gusta a la publicación emotiva que se subió a las redes del estudio.

"De ayer a hoy, unas 20 personas me han solicitado tatuajes con sus referencias musicales. Han calado estos diseños en la clientela. Me entristece por el motivo que es, económicamente si me ha venido bien", aclara Irene Gallego.

En estos diseños se pueden observar frases míticas del grupo Extremoduro, imágenes de portadas de sus discos o varias referencias al artista.

Amor castúo

El amor por la tierra, los símbolos que nos representan, las letras de Robe... Algunos de los valores que esta tatuadora pacense destaca que marcan su inspiración y su trabajo son "la defensa de la tierra y del amor. Y también, abrazar un poco el desastre", deduce la creadora.

"Desde el principio me impresionó su poesía, una persona como se suele decir en la tierra, vasta, pero que trasmitía como pocos", reseña Irene Gallego.

Y es que los pacenses no han tardado en homenajear al artista de muchas formas, las redes se han cargado de mensajes emotivos y despedidas de distintas personalidades. Y ahora, también, llevando el recuerdo de este referente extremeño tatuado en la piel.