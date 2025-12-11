¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Cecilio Venegas del Club Senior pide mayores inversiones para que despegue la Plataforma Logística de Badajoz

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Mejoras en comunicaciones y el despegue de la Plataforma Lógística

Cecilio Venegas, presidente del Club Senior de Extremadura, pide al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura una serie de líneas estratégicas que, a su juicio, deberían marcar la agenda política de la región. El Club Senior agrupa a unos 250 profesionales de distintos ámbitos que aportan su "opinión técnica" sobre diversos asuntos de relevancia social y económica.

"Esperamos que el nuevo Gobierno de Extremadura, que se constituya, pues seguramente que nos mejore la vida a todos", estima Venegas, quien subraya la importancia de que las autoridades regionales tengan en cuenta las reflexiones elaboradas en los foros anuales de la entidad. Estos encuentros abordan desde la sanidad, la educación y la cultura hasta el medio ambiente, la agricultura y los fondos europeos, destacando la relevancia de "muchos temas" que afectan a la comunidad.

Entre las prioridades que señala, el presidente del Club Senior destaca la necesidad de mejorar las comunicaciones en la región. "Extremadura no puede estar aislada ni debe estar aislada y tiene capacidad de producir mucho más", afirmó, insistiendo en que el desarrollo de infraestructuras de transporte es clave para el crecimiento económico.

Otro eje fundamental para Venegas es la energía eléctrica, especialmente la central nuclear de Almaraz. "La comunidad debe hacer todos los esfuerzos posibles para, de cara al Gobierno central y, en general, de cara a las actividades económicas, que esa central, esos 3.000 puestos de trabajo sigan manteniéndose", señala.

El presidente del Club Senior también puso el foco en los grandes proyectos estratégicos de la región y en la importancia de la Plataforma Logística de Badajoz. "Con esas comunicaciones que seguro vamos a procurar entre todos, de norte a sur y de este a oeste, acabaremos teniendo una ocupación mayor de esa enorme plataforma que hemos programado para todos", indica.

Venegas concluyó con un mensaje de colaboración y compromiso: "Tenemos, sin duda, mucha ilusión en que el nuevo Gobierno se ocupe de todo y de todos. Y aquí estaremos, una vez más, para pasar revistas, para ayudar en lo que podamos y técnicamente para editar nuestros informes de cara a ese futuro Gobierno de Extremadura".