Cultura
Morad actúa en Badajoz: Es el primer artista confirmado para el Alcazaba Festival 2026
Las entradas se ponen a la venta este viernes, 12 de diciembre
La octava edición de Alcazaba Festival calienta motores y lo hace con el anuncio de su primer artista confirmado, el rapero catalán Morad que actuará en Badajoz el 18 de julio de 2026.
Morad El Khattouti El Horami (Morad) va a ofrecer en la capital pacense un concierto protagonizado por sus "grandes éxitos, himnos de los más jóvenes" que lo han convertido en "referente" de la música urbana en España, informa la organización de el Alcazaba Festival.
Las entradas para el concierto de Morad, que estará acompañado en el escenario por el DJ y productor musical, José de las Heras, se ponen a la venta este viernes, 12 de diciembre, a través de la web oficial del festival.
