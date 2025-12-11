Roberto Maqueda expone su performance audiovisual ‘Sky’ en Badajoz

El percusionista y artista sonoro pacense Roberto Maqueda expone desde este viernes hasta el 1 de febrero en el Hospital Centro Vivo de Badajoz su performance audiovisual ‘Sky’.

Se trata de una instalación sonora y visual inmersiva creada en colaboración con el estudio ginebrino Av Structurals. La obra transforma platillos, «símbolos de resonancia y elevación», en emisores de sonido espacializados que se mueven y respiran dentro de un entorno escultórico.

Suspendidos del techo, los platillos oscilan, iluminan y resuenan, moldeando un paisaje sonoro en constante evolución que evoca la atmósfera del cielo, así como su brillo, profundidad y transitoriedad.

Con Sky, Roberto Maqueda invita al público a experimentar el sonido como un fenómeno físico y espacial, «un intento poético de escuchar el cielo mismo».

La entrada es libre y gratuita (sujeta la horaio del espacio).