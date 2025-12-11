Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XVII Ciclo de Música Actual

Roberto Maqueda expone su performance audiovisual ‘Sky’ en Badajoz

La obra del artista sonoro pacense puede visitarse desde el 12 de diciembre en el Hospital Centro Vivo hasta el 1 de febrero

Imagen de la instalación audiovisual ‘Sky’

Imagen de la instalación audiovisual ‘Sky’ / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El percusionista y artista sonoro pacense Roberto Maqueda expone desde este viernes hasta el 1 de febrero en el Hospital Centro Vivo de Badajoz su performance audiovisual ‘Sky’.

Se trata de una instalación sonora y visual inmersiva creada en colaboración con el estudio ginebrino Av Structurals. La obra transforma platillos, «símbolos de resonancia y elevación», en emisores de sonido espacializados que se mueven y respiran dentro de un entorno escultórico.

Suspendidos del techo, los platillos oscilan, iluminan y resuenan, moldeando un paisaje sonoro en constante evolución que evoca la atmósfera del cielo, así como su brillo, profundidad y transitoriedad.

Con Sky, Roberto Maqueda invita al público a experimentar el sonido como un fenómeno físico y espacial, «un intento poético de escuchar el cielo mismo».

La entrada es libre y gratuita (sujeta la horaio del espacio).

