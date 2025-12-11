La San Silvestre de Badajoz 2025 ya cuenta con más de 2.400 inscritos

Badajoz se prepara para la última carrera del año. La San Silvestre pacense, que se celebrará el próximo 28 de diciembre a las 12.00 horas, ya cuenta con más de 2.400 inscritos. Así lo ha hecho saber esta mañana el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, en el acto de presentación de la actividad.

Menos de 600 son las plazas que restan para alcanzar los 3.000 participantes, el máximo de dorsales permitido por ADS Extremadura Natural, la entidad organizadora.

Al igual que en la pasada edición, la silvestrada se celebrará en el Casco Antiguo de la ciudad por petición de los corredores. La salida y meta se ubicarán en el Arco del Peso y el recorrido será de 5 kilómetros. Comenzará en la plaza Alta, se girará a la derecha por Circunvalación, ida por Ronda Norte hasta la tercera rotonda y vuelta por Ronda Norte, de nuevo Circunvalación, se subirá por El Campillo y finalizará en la plaza Alta.

Desde la organización se solicitó un circuito de 7 kilómetros, "algo que convertiría a la San Silvestre en la prueba deportiva pacense por excelencia", pero finalmente no ha sido posible, ha explicado el organizador José Manuel Muñoz.

La inscripción y adquisición de dorsales tiene un precio de 5 euros. La recogida de estos debe realizarse en 'Be Padel', ubicado en la calle Godofedro Ortega y Muñoz. También se puede inscribir online a través de la web pulsaciones.net con un coste de 5,85 euros, aunque la recogida también debe ser presencial en la tienda deportiva. Todos aquellos inscritos que recojan su dorsal antes de las 00.00 horas del 21 de diciembre serán beneficiaros de una parte proporcional de nueve décimos de lotería en caso de estar premiados.

Premios y modalidades

La San Silvestre Pacense 2025 contará con tres pruebas. Una carrera absoluta competitiva, una marcha nórdica y una caminata (en las dos últimas no habrá competición). El total de premios a repartir de la carrera será de 2.300 euros. Los 20 primeros hombres y las 20 primeras mujeres serán los agraciados. El primer hombre y la primera mujer en llegar a la meta se llevarán 150 euros.

También habrá concurso de disfraces. El mejor grupo con temática común de al menos 4 miembros ganará 100 euros y el mejor disfraz individual 50 euros. Para participar hay que hacerse una fotografía en el photocall de la actividad el día de la celebración.

El grupo más numeroso con temática común también será premiado. Recibirán una experiencia conjunta de la mano de 'Tribbu', entidad que debuta como patrocinadora. Además, habrá un sorteo con más de 100 regalos.

Camisetas y homenaje

La duodécima edición de la San Silvestre Pacense homenajeará a los 1.150 años de la fundación de Badajoz. Por ello, habrá una camiseta conmemorativa, de manga larga, y un cortavientos que tienen un coste de 10 y 25 euros respectivamente y son independientes del dorsal.

Cita solidaria

El 30% de lo recaudado por las inscripciones y donaciones se destinará a favor de Cruz Roja. Un gesto que el concejal Juan Parejo ha querido destacar en su intervención. "A la par que se practica deporte estamos ayudando a colectivos sociales. De ahí que tenga que sacar pecho como concejal de Deportes de la ciudad por los corredores tan solidarios y comprometidos que tenemos. Queda demostrado que tenemos una ciudad sana, saludable y además, solidaria", ha concluido.