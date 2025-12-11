¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Los planes familiares se hacen con la programación

Estos son todos los planes del fin de semana en Badajoz.

Viernes, 12 de diciembre

XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz – Performance audiovisual ‘Sky’.

El percusionista extremeño Roberto Maqueda presenta esta performance. 'Sky' podrá verse del 12 de diciembre al 31 de enero en el Hospital Centro Vivo. En ella, Maqueda suspende platos de percusión que ascienden y descienden generando una composición propia.

VII Libros como el Viento – Aldo Méndez

Libros como el viento es un programa de fomento de la lectura que se desarrolla en bibliotecas municipales. En esta ocasión Aldo Méndez participará en la biblioteca de Santa Ana el viernes a las 17.00 horas.

IX Club de Lectura Viva – 'Vallesordo’ de Jonathan Arribas

Tras María Dueñas, Carolina Yuste y Clara Morales, Jonathan Arribas llega el IX Club de Lectura Viva que tendrá lugar en el Museo de la Ciudad a las 19.00 horas.

Recital de villancicos

La hermandad de la Oración en el huerto y su grupo joven organizan en su templo un recital de villancicos con el objetivo de recaudar juguetes de forma solidaria. Será a las 20.00 horas.

Zambombá Navideña con Carmen La Parreña

El flamenco y la bailaora Carmen La Parreña serán el nexo de unión de un grupo de artistas de este arte que saldrán al escenario del teatro López de Ayala.

Sábado, 13 de diciembre

Ciclo 12 meses, 12 batallas – De la ‘Guerra Fantástica’ al ‘Golpe Fantasma’

La última de las visitas de este programa cultural y turístico se desarrollará en el Museo de la Ciudad a partir de las 11.00 horas. Las inscripciones pueden hacerse pinchando aquí.

Villancicos solidarios del Santo Entierro

Como cada año, la hermandad del Santo Entierro organiza sus villancicos solidarios con el objetivo de recaudar alimentos para el comedor San Vicente de Paúl. Serán en la plaza de San Francisco y en la plaza Alta de 17.00 a 21.00 horas.

Pasacalles - Carroza de Aladdín en los barrios

La carroza de Aladdín desfilará por dos barriadas pacenses este sábado. A las 12.00 horas recorrerá Pardaleras. Por la tarde, a las 18.00 horas, hará lo propio en San Roque.

Circo en el Hospital Centro Vivo

Las instalaciones del Hospital Centro Vivo acogen este sábado su sábado de circo. En esta ocasión se pondrá en escena 'Llar', un espectáculo original, único e innovador para todos los públicos que combina humor, originalidad, ritmo y depurada técnica de malabares.

Degustación de garbanzos de Valencia del Ventoso

Coincidiendo con el Mercado de Productos Locales de la Provincia de Badajoz, este sábado se invita a la ciudadanía a una degustación de Garbanzos IGP de Valencia del Ventoso y Corderex. Comienza a las 14.00 horas.

XXVII Encuentro de Corales Hermano Daniel

Será de 19.30 a 21.00 horas en el teatro López de Ayala de Badajoz.

Kadec Santa Anna

El rap llega a Badajoz en la noche del sábado. Kadec Santa Anna, conocido en su círculo cercano como Adrián, es un rapero barcelonés. Kadec Santa Anna se encuentra en estos momentos de gira por España. En esta ocasión actúa en la sala Off Cultura a las 22.00 horas.

Domingo, 14 de diciembre

Visitas guiadas al Monasterio Real de Santa Ana

Para realizar una de estas visitas hay que hacer inscripción previa enviando un correo a la dirección amigosdebadajoz@gmail.com. En esta ocasión, será el domingo 14 de diciembre a las 11.00 horas.

El mágico mundo de Mario en Navidad

La plaza Alta acoge un espectáculo infantil navideño que dará comienzo a las 12.00 horas.

Aniversario Circo Malabart – ‘Non Cras’

El domingo a las 17.00 horas se pondrá en escena en el escenario de San Francisco el espectáculo circense 'Non cras'.

Pasacalles - Carroza de Aladdín en los barrios

La carroza de Aladdín recorrerá la urbanización Guadiana y Cuartón Cortijo este domingo entre las 18.00 y las 20.00 horas.

XXVII Encuentro de Corales Hermano Daniel

Será de 19.30 a 21.00 horas en el teatro López de Ayala de Badajoz.