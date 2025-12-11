Secciones

EN VÍDEO | Las Dominguín en Badajoz: "El libro es un recetario familiar inspirado en la historia de nuestra casa"

Badajoz
En pleno casco antiguo, tuvo lugar ayer la presentación del libro 'Casa Dominguín: recetas familiares'. La sede de la Fundación CB acogió a la hermana y las sobrinas de Miguel Bosé, las cuales han llevado a cabo un proyecto en el que han rendido homenaje a la cocina tradicional y al legado de toda su familia. El libro, escrito por Lucía Dominguín y sus hijas Jara y Palito, reivindica la cocina como un espacio de unión, memoria y creatividad. Más información

