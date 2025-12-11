Visto para sentencia el juicio por la presunta agresión sexual de un hombre a sus hijastras cuando eran menores de edad

El juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a sus dos hijastras cuando eran menores de edad ha quedado este miércoles visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz, tras la celebración de la última jornada de la vista oral, desarrollada durante la mañana.

En esta sesión final el tribunal ha escuchado la testifical de una antigua amiga de las dos niñas y se han practicado las pruebas documentales, además de los informes orales de las acusaciones y de la defensa. Con ello se cierra un proceso judicial complejo que se inició hace casi cuatro años y que ha contado con varias sesiones, después de que en mayo tuviera que aplazarse una de las declaraciones por un defecto en la grabación.

Petición de penas

El acusado se enfrenta a una petición de 21 años de prisión por parte de la Fiscalía, que también solicita que indemnice a cada una de las menores con 30.000 euros. La acusación particular, ejercida por el letrado Alfredo Pereira en representación de los padres de las niñas, eleva la pena hasta los 25 años de cárcel y reclama 60.000 euros de indemnización. Frente a ello, la defensa pide la absolución.

Los hechos juzgados se remontan a cuando las menores tenían 14 y 9 años. Según el Ministerio Público y la acusación particular, el procesado habría cometido un delito de agresión sexual sobre la mayor durante unas vacaciones de verano en el domicilio que compartía con su pareja, madre de las niñas, así como un delito continuado de agresión sexual sobre la menor, a la que, presuntamente, realizaba tocamientos mientras dormía.

Fin de un proceso "durísimo"

La versión del acusado y de su defensa es radicalmente distinta. En declaraciones a los medios tras concluir la vista, el abogado defensor, José Duarte, calificó el procedimiento de "durísimo" para su representado y subrayó que "lleva casi cuatro años sufriendo esta situación". En este sentido, recalcó que durante todo el proceso judicial su cliente "ha mantenido siempre la misma versión".

Duarte recuerda que desde el inicio de la causa no se acordó la prisión provisional del acusado. "Siempre ha estado en libertad, no se acordó su prisión provisional ni por el juez, ni por el fiscal, ni por la jueza, ni por la Fiscalía", señala, insistiendo en que no se apreciaron entonces indicios suficientes para adoptar una medida cautelar de ese tipo.

Según explicó el letrado, tanto el acusado como su pareja, madre de las dos menores, sostienen que la denuncia responde a otros intereses ajenos a los hechos imputados. "Él dice que el objetivo de las dos niñas era que su madre volviese a vivir con ellas y, sobre todo, que regresara con uno de los padres", afirmó. A su juicio, se trataría de "un intento de obtener por la vía penal lo que no fueron capaces de conseguir en los juicios civiles ni en procedimientos anteriores".

El abogado fue más allá y aseguró que, desde la perspectiva de la defensa, "el objetivo de los padres de las dos menores es perjudicar tanto a la madre como a mi representado", recordando que, según afirmó, "llevaban poniéndoles denuncias que se archivaban una detrás de otra". "Eso es lo que han mantenido en el juicio el acusado y la madre de las niñas", concluyó.

Tras varias horas de sesión, el tribunal dio por finalizado el juicio, que queda ahora pendiente de sentencia. Será la Audiencia Provincial de Badajoz la que determine en las próximas semanas si considera probados los delitos que se imputan al acusado o si, por el contrario, atiende la petición de absolución planteada por la defensa.