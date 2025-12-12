Un activista animal publica un vídeo que denuncia presuntas irregularidades en la perrera de Badajoz

Perros hacinados en cheniles, zonas cubiertas de excrementos y animales con heridas visibles forman parte de las imágenes que el activista animal Javier Sánchez, conocido en redes sociales como Kompatas, ha publicado este martes. Según denuncia, estas escenas corresponden al Centro de Protección Animal de Badajoz, gestionado por la empresa Athisa desde finales de 2024. Los vídeos, difundidos a través de su perfil y que en pocos días superan las 65.000 visualizaciones, han reavivado la preocupación sobre las condiciones en las que supuestamente se encuentran los animales del centro y han impulsado nuevas críticas por parte de colectivos y usuarios.

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que "las imágenes que se ofrecen no son actuales". "El CPA está funcionando con normalidad, de hecho esta semana se han aprobado nuevas inversiones por más de 45.000€ en materia de suministros, material de mantenimiento, material para limpieza y acondicionamiento de las cubiertas de los edificios...", han comunicado. Según el consistorio, el material que aparece en el vídeo corresponde a otras situaciones, como ejemplo, han puesto el plano del border collie que aparece tumbado al inicio. "Es del momento en que tuvieron que someterse al tratamiento hace meses algunos de ellos por la parvovirosis", han afirmado.

Athisa, en el centro del huracán

No es la primera vez que surge la polémica en torno a la perrera municipal. Hace unos meses, una usuaria publicó en TikTok unas imágenes en las que denunciaba que presuntamente varios animales no disponían de agua en la zona exterior de las instalaciones. El consistorio lo desmintió, pero aquel vídeo se propagó con rapidez y generó numerosas críticas, aunque no alcanzó la difusión que están teniendo ahora las grabaciones de Kompatas. Javier Sánchez, que se ha convertido en una de las voces más activas en redes sociales contra el maltrato y la negligencia animal, se dedica habitualmente a documentar y exponer situaciones que considera irregulares en centros públicos y privados. En varias ocasiones, además, se ha personado como acusación particular en procedimientos judiciales relacionados con casos de maltrato animal.

A estas nuevas imágenes se suman las denuncias que desde hace meses vienen realizando diferentes protectoras y colectivos animalistas, que alertan de problemas de hacinamiento, falta de transparencia y deficiencias en la atención veterinaria en el Centro de Protección Animal. Según estas asociaciones, el CPA habría llegado en varias ocasiones a superar ampliamente su capacidad operativa, generando situaciones que, afirman, comprometen el bienestar de los animales. La polémica se reavivó especialmente tras la entrada de Athisa como entidad gestora a finales de 2024, una empresa que ya había acumulado críticas y expedientes en otras comunidades por la gestión de servicios similares, como resalta Kompatas en el vídeo. "En el caso de Badajoz, no hay ningún problema con la empresa", han dicho desde el ayuntamiento. El consistorio señala que el proceso de la adjudicataria "es transparente y ajustado a criterios objetivos", y han comunicado que no entrarán a hacer valoraciones sobre su gestión en otras comunidades.

Este medio ha intentado en varias ocasiones acceder a la perrera municipal para realizar un reportaje sobre su funcionamiento y el estado de los animales, pero hasta el momento no ha sido posible. Las solicitudes de visita no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Badajoz.