El Aeropuerto de Badajoz registra más de 96.000 pasajeros entre enero y noviembre, un 15,8% más

El Aeropuerto de Badajoz ha registrado un total de 96.148 pasajeros entre enero y noviembre de 2025, lo que supone un incremento del 15,8 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, entre enero y noviembre se han realizado en el Aeropuerto de Badajoz un total de 4.228 operaciones, lo que supone un incremento del 32,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos aportados este viernes por Aena.

En cuanto al mes de noviembre, fueron un total de 9.037 pasajeros los que utilizaron el Aeropuerto de Badajoz, un 33,9 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, y se han realizado 396 operaciones, un 83,3 por ciento más.

Datos nacionales

Por su parte, los 46 aeropuertos de Aena en España han registrado entre enero y noviembre 299,1 millones de pasajeros, un 4% más que durante el mismo periodo de 2024; se gestionaron 2,5 millones de movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y se transportaron 1,2 millones de toneladas de mercancía, un 6,8% más que en los once primeros meses del año pasado.

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado noviembre con 22,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 198.078 movimientos de aeronaves, un 2,5% más que en noviembre de 2024; y han transportado 133.027 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado.