Antonio Orozco es el segundo artista confirmado del Alcazaba Fest en Badajoz

El artista Antonio Orozco ofrecerá un concierto el próximo 17 de julio en el Alcazaba Festival de Badajoz.

La presencia de Orozco en Badajoz forma parte del nuevo proyecto en directo del cantante, 'La gira de tu vida'. Se trata de la continuación de 'La Gira de mi vida' Tour en el que repasaba los 25 años de carrera musical, y que también ha tenido parada en la región, con doble fecha, en Stone&Music Festival de 2025.

Las entradas para el show de Orozco en Alcazaba festival ya están a la venta en las web oficiales, informa la organización del certamen.

Una gira para los fans

'La gira de tu vida', un proyecto que surge como continuación natural de una propuesta que ha conectado con miles de personas a lo largo del último año. La nueva gira sitúa al público en el centro del relato y reconoce la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista.

Durante 2025, Orozco ha revisado sus 25 años de actividad musical mediante un recorrido personal y abiertamente introspectivo. La respuesta del público fue "excepcional" con prácticamente todos los aforos completos y más de 250.000 entradas.