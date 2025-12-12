Artefactos y grupos de animación rechazan abandonar el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz

El Gran Desfile del Carnaval de Badajoz vive su momento de máximo esplendor. La participación sigue batiendo récords. Los últimos cinco años se han ido superando en el número de comparsas participantes. En 2022 participaron 46 agrupaciones, en 2023 fueron 50, 54 en 2024 y el último desfile congregó a 55. Este año, tres comparsas más se suman a este pasacalles multitudinario que supone el punto más álgido de las fiestas en honor a Don Carnal en la ciudad. En total, si todas las inscritas participan, serán 109 agrupaciones las que recorrerán las calles de Badajoz el domingo de Carnaval.

Ante este escenario, la Falcap, la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense, propuso al Ayuntamiento de Badajoz tras el Carnaval 2025 hacer dos desfiles: "La propuesta surgió después de la asamblea de valoración que hacemos cada año y lo presentamos en abril", afirma Julio Macho, presidente de Falcap. Esta opción que se ofrecía al ayuntamiento consistía en que tanto los grupos de animación como los artefactos realizaran su propio pasacalles el sábado con idéntico recorrido e infraestructuras. Esta idea se lanzó para intentar "darle más visibilidad" a los que salen en última posición.

Postura de FEA

La propuesta de la división del desfile no ha sido bien recibida por la Federación Extremeña de Artefactos, FEA. Su representante, Pepa Montesinos, indica que "la concejalía le dijo a la Falcap que solo se dividiría el desfile si hubiera consenso por parte de los artefactos", cuenta.

Los 19 artefactos que integran esta federación se reunieron y tuvieron clara su posición: "Todos votamos continuar saliendo el domingo de Carnaval", afirma. Uno de los motivos por los que mantienen esta postura es porque consideran que son "parte del Carnaval de Badajoz y mientras que haya un solo Gran Desfile" ellos lo integrarán. Ante su negativa y con la falta de consenso, señalan que "el desfile continuará igual que en ediciones anteriores", dice Montesinos.

Desde FEA apuntan que solo dejarían de desfilar el domingo si fuera "en igualdad de condiciones" y señalan que una de las opciones es que se dividieran en dos el número de artefactos, de grupos de animación y de comparsas para que cada mitad participara en uno de los dos pasacalles, pero creen que será muy complicado. "No hay otro día, no hay hueco para que se puedan celebrar dos", asevera Pepa Montesinos.

Y pone en valor el sacrificio que desarrollan durante meses: "Tanto los 400 componentes de una comparsa como los 40 de un artefacto tienen el mismo derecho a disfrutar de la fiesta". Pese a ello, la presidenta de FEA asume que el dato de participación este año es muy positivo porque indica el gran potencial de esta fiesta en la ciudad: "Vamos a disfrutar de un Carnaval maravilloso el próximo año. Nos alegramos mucho de que crezca cada año más el desfile".

"No molestamos a nadie"

Por su parte, desde el grupo de animación ganador del Carnaval de Badajoz 2025, Camalotes Disco Ibiza, refrendan la postura de FEA: "Estamos totalmente en contra de esa decisión. Nosotros no molestamos a nadie para nada. Si salimos detrás de las comparsas...", razona Sonia Sáenz, responsable del mencionado grupo. Desde este colectivo aducen que, precisamente, "la esencia del Carnaval está en la diversidad, está en todos, comparsas, grupos menores y artefactos".

Sáenz piensa que en el caso de dividir el desfile provocaría "menos visibilidad, menos ambiente y se reconocería menos el trabajo de las distintas agrupaciones". Asimismo, asegura que hay grupos de animación que "llevan 10 años y podrían dejar de participar" si se tomara esa decisión.

Además, la responsable de este grupo se ofrece a "ayudar en todo lo posible" y propone distintas opciones "desfilar antes de las comparsas, en medio, pero sin dejar de salir el domingo". Y señala que el posible "problema puede estar en el número de comparsas y el número de componentes" que participan.

De igual manera opina Sara García, una de las responsables del artefacto ganador de este año, el Arte-Facto, que plantea que una de las posibilidades es alternar la posición de actuación de los artefactos o, incluso, intercalarlos entre las comparsas, aunque cuestiona si "sería o no aceptado por las comparsas". Este es un tema que según dice "es recurrente en muchos de los corrillos" de carnavaleros, pero insiste en que la mayoría prefiere mantener el domingo de Carnaval como el día en que desfilen los artefactos. Y reflexiona que quizás sea "momento de repensar el modelo de desfile".

Según ha podido conocer este diario, la postura del Ayuntamiento de Badajoz pasaría por cumplir la voluntad de las comparsas, grupos de animación y artefactos. Por el momento, no plantean dividir este pasacalles salvo que sean los mencionados colectivos quienes lo reclamen.

Pese a las diferencias de pareceres, todos coinciden en que se va a disfrutar de un "Carnaval maravilloso" y que volverá a reunir a miles de personas en Badajoz.