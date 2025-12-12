El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el "éxito rotundo" del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo

El Ayuntamiento de Badajoz, en colaboración con la Junta de Extremadura y el Sexpe, ha puesto en marcha el programa Escala 'Puente de Palmas', un nuevo proyecto de formación y empleo que permitirá a los pacenses acercarse al mundo laboral.

En el día de hoy, 12 de diciembre, el Consistorio ha anunciado el listado definitivo de las personas preseleccionadas para los cinco cursos ofertados: pintura decorativa en construcción, fábricas de albañilería, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y montaje y reparación de sistemas microinformáticos. Todos los preseleccionados deberán realizar una entrevista escrita en la delegación de Recursos Humanos del ayuntamiento el próximo lunes 15 de diciembre, y tras este trámite, se publicará el listado definitivo de participantes.

18 empresas participarán en este programa. Así lo ha hecho saber la concejala de Formación del Ayuntamiento de Badajoz, Elena Salgado, en la clausura del programa antecesor (programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal') celebrado hoy. En este acto han estado presentes también los monitores y alumnos. 56 de los 60 que empezaron el proyecto han superado las dos fases del mismo, la primera con carácter formativo y una duración de tres meses, y la segunda, donde la entidad promotora realizó un contrato de formación de nueve meses en alternancia con el empleo a los participantes.

Algunos de los alumnos recibiendo su diploma de superación del programa / A.C.

Los monitores de cada una de las especialidades (electricidad, jardinería, pintura decorativa, microinformática y albañilería) han ofrecido un discurso donde han destacado los trabajos y APS llevados a cabo durante el año, además de sacar pecho por la labor que han hecho los alumnos y sobre todo, "el aprendizaje y valía que han demostrado". Como Juan José, monitor del curso de albañilería, que se sentía "enormemente orgulloso por todos y cada uno de sus muchachitos y muchachitas, quiénes me han robado un pedacito de mi corazón".

La alumna Cristina Catalina también ha querido mostrar unas palabras de agradecimiento a los monitores y entidades / A.C.

Visita de la Secretaria General de Empleo

El acto también ha contado con la visita de María José Nevado, Secretaria General de Empleo, que "convencida de las ganas e interés que han puesto los 56", ha señalado que lo aprendido en el programa "permitirá a los alumnos trabajar si ellos ponen de su parte".

"A partir de ahora sois profesionales de la electricidad, la jardinería, la pintura, la microinformática y la albañilería. Y eso va a permanecer y os va a ayudar en esta nueva etapa, la fase de contratación en empresas. Desde la Junta de Extremadura damos las gracias por haberos ayudado a todos y cada uno de vosotros y de vosotras a poder encontrar la libertad. Y digo libertad porque es lo que es verdaderamente el trabajo", ha subrayado la sacretaria general.