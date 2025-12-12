Hoy mismo se han publicado los preseleccionados
El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta de Extremadura, tras el "éxito rotundo" del programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal', lanzan otro proyecto de formación y empleo
Este viernes, tras el acto de clausura, se han publicado las listas definitivas de preseleccionados para el siguiente, llamado programa Escala 'Puente de Palmas'
El Ayuntamiento de Badajoz, en colaboración con la Junta de Extremadura y el Sexpe, ha puesto en marcha el programa Escala 'Puente de Palmas', un nuevo proyecto de formación y empleo que permitirá a los pacenses acercarse al mundo laboral.
En el día de hoy, 12 de diciembre, el Consistorio ha anunciado el listado definitivo de las personas preseleccionadas para los cinco cursos ofertados: pintura decorativa en construcción, fábricas de albañilería, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y montaje y reparación de sistemas microinformáticos. Todos los preseleccionados deberán realizar una entrevista escrita en la delegación de Recursos Humanos del ayuntamiento el próximo lunes 15 de diciembre, y tras este trámite, se publicará el listado definitivo de participantes.
18 empresas participarán en este programa. Así lo ha hecho saber la concejala de Formación del Ayuntamiento de Badajoz, Elena Salgado, en la clausura del programa antecesor (programa Escala 'Fuerte de San Cristóbal') celebrado hoy. En este acto han estado presentes también los monitores y alumnos. 56 de los 60 que empezaron el proyecto han superado las dos fases del mismo, la primera con carácter formativo y una duración de tres meses, y la segunda, donde la entidad promotora realizó un contrato de formación de nueve meses en alternancia con el empleo a los participantes.
Los monitores de cada una de las especialidades (electricidad, jardinería, pintura decorativa, microinformática y albañilería) han ofrecido un discurso donde han destacado los trabajos y APS llevados a cabo durante el año, además de sacar pecho por la labor que han hecho los alumnos y sobre todo, "el aprendizaje y valía que han demostrado". Como Juan José, monitor del curso de albañilería, que se sentía "enormemente orgulloso por todos y cada uno de sus muchachitos y muchachitas, quiénes me han robado un pedacito de mi corazón".
Visita de la Secretaria General de Empleo
El acto también ha contado con la visita de María José Nevado, Secretaria General de Empleo, que "convencida de las ganas e interés que han puesto los 56", ha señalado que lo aprendido en el programa "permitirá a los alumnos trabajar si ellos ponen de su parte".
"A partir de ahora sois profesionales de la electricidad, la jardinería, la pintura, la microinformática y la albañilería. Y eso va a permanecer y os va a ayudar en esta nueva etapa, la fase de contratación en empresas. Desde la Junta de Extremadura damos las gracias por haberos ayudado a todos y cada uno de vosotros y de vosotras a poder encontrar la libertad. Y digo libertad porque es lo que es verdaderamente el trabajo", ha subrayado la sacretaria general.
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- Pepe Jerez, 10 años con mando en plaza
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz
- Alfonso IX vuelve a Badajoz ocho siglos después con un monumento en su honor
- Un coche invade la acera y se empotra contra un árbol frente a la rotonda de los Corazones de Badajoz