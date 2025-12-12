El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia

Prohibida la venta y el suministro de productos pirotécnicos en todos aquellos lugares que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal; así como la venta de estos artículos a todos los que pudieran estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes y, en todo caso, a cualquier persona física que no cuente con la mayoría de edad.

También prohíbe la manipulación de estos productos en vías o espacios públicos, dentro del término municipal de Badajoz, siempre que no se cuente con la expresa autorización municipal, como se recoge en un bando en el que el alcalde, Ignacio Gragera, asevera que, dada la proximidad de la fecha de celebración de la Navidad, desde la Alcaldía desea "la mayor felicidad de todas las personas".

No obstante, "la alegría general que debe presidir estas fiestas puede verse incordiada por algunos desaprensivos que, faltos de imaginación, aprovechan estas ocasiones para molestar a los demás con el inusitado lanzamiento de pirotecnia recreativa (petardos, bengalas, tracas, etc.)", ha continuado, para exponer que, con ello, se convierte "lo que debe ser alegría y divertido esparcimiento, en acciones que causan un profundo malestar entre los ciudadanos".

En este punto y "aunque está claro que el grado de molestia ya es un motivo para que esta Alcaldía intervenga", "lo es más el potencial peligro que estas explosiones conllevan para la seguridad de todos", tras lo que ha señalado las tres citadas prohibiciones referidas a los productos pirotécnicos.

El día de la cabalgata

El cuarto de los acuerdos del bando de Navidad gira en torno a la Cabalgata de Reyes, ante lo que recuerda el decreto de Alcaldía por el que se regula el uso de las vías por las que discurrirá y la prohibición temporal del estacionamiento de vehículos en todo su itinerario y en las calles adyacentes a la salida y llegada.

Así, durante los días 2, 3 y 4 en turnos de mañana, tarde y noche y el 5 de enero, en turnos de mañana y tarde, se procederá a la señalización de prohibición de estacionamiento, localización de conductores y retirada de vehículos con el Servicio Municipal de Grúa de las calles Carmelo Vera Domenech, Pedro de Alvarado, avenida Carolina Coronado (lateral derecho, dirección Puente de Palmas), avenida Santa Marina, Enrique Segura Otaño, avenida de Europa, Pedro de Valdivia, Alonso de Celada, la totalidad del Paseo de San Francisco y Bartolomé J. Gallardo.

En días previos a estas fechas, se informará a los conductores y/o propietarios de los vehículos estacionados en el recorrido de la prohibición de estacionamiento, mediante la colocación de octavillas en el parabrisas.

Además, y con el objetivo de reforzar la seguridad de la Cabalgata, se vallarán los tramos donde la concentración de público es mayor, quedando habilitados para colaborar con la Policía Local y con la Policía Nacional, el personal de Protección Civil o de la propia organización del evento, al objeto de impedir el acceso de vehículos o peatones a las zonas restringidas, "por lo que sus indicaciones son de obligado cumplimiento para el público en general".

Los horarios de los bares

Por otro lado, recuerda la resolución del pasado 14 de noviembre de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se establece la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos en la región con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Finalmente, el bando apunta que aquellas actividades no recogidas en el programa oficial de eventos navideños de la ciudad no se considerarán autorizadas por el ayuntamiento, por lo que no se garantiza la asistencia de los servicios municipales para su cobertura. Asimismo, cualquier incidente ocurrido en celebraciones de este tipo en espacios públicos será responsabilidad de las entidades organizadoras.

En atención a todo lo expuesto, Gragera traslada que ha dado instrucciones para que la Policía Local, en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vele por el "estricto" cumplimiento de este bando y denuncie todas aquellas infracciones que sean cometidas en aplicación de la legislación vigente al respecto. Dichas infracciones, concluye, irán acompañadas de la incautación del material, incluyendo aquellas partidas encontradas en establecimientos o puntos de venta no autorizados.