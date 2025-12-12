Cayetano Barriga será el pregonero de la Semana Santa de Badajoz 2026

Cayetano Barriga Navarro será el encargado de pregonar la Semana Santa de Badajoz 2026. El pregón se celebrará el 21 de marzo en el Teatro López de Ayala. Esa es la decisión de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Penitencia y Gloria de la capital pacense.

Cayetano Barriga tiene una dilatada y reconocida trayectoria en el mundo cofrade de la ciudad. Durante más de 11 años fue el presidente de la agrupación y durante su mandato desde dicho colectivo señalan que "desempeñó un papel clave en la consolidación institucional y la proyección pública de la Semana Santa de Badajoz", dice Laura García Alzás, actual presidenta.

Dilatada trayectoria cofrade

Además, Barriga lleva décadas ligado a la cofradía de Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura, Las Descalzas. En ella ha desarrollado distintas responsabilidades y puestos. Reciéntemente, el día 16 de noviembre fue elegido en las urnas como hermano mayor de esta hermandad. En estos momentos espera la confirmación de la Archidiócesis de Mérida - Badajoz con la que será ratificado su nombramiento.

Será el primer hermano mayor hombre de esta cofradía desde que se refundó. En los estatutos se recogía que solo las mujeres podrían presidir este colectivo y en el cabildo de octubre de 2023 se abolió esta medida igual que se permite desde entonces desfilar a mujeres en esa procesión.

Segundo pregón para él

Será el segundo pregón que pronuncie Cayetano Barriga Navarro. En 2017 fue designado para realizar el pregón del costalero. Fue el XXIV pregonero de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. Entonces dio un marcado carácter personal y cofrade a su texto que también resonó en el teatro pacense.

En esta ocasión, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la Semana de Pasión en 2026. Una festividad que cuenta con la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el 2024. Con esta designación, "la agrupación reconoce una trayectoria de servicio continuado a las hermandades y confía el pregón de la Semana Santa de 2026 a una voz profundamente conocedora de su historia, su presente y su significado en la vida de Badajoz", asevera Laura García Alzás.