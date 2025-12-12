La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación

El Gran Desfile del Carnaval de Badajoz vive su momento de máximo esplendor. La participación sigue batiendo récords. Los últimos cinco años se han ido superando en el número de comparsas participantes. En 2022 participaron 46 agrupaciones, en 2023 fueron 50, 54 en 2024 y el último desfile congregó a 55. Este año, tres comparsas más se suman a este pasacalles multitudinario que supone el punto más álgido de las fiestas en honor a Don Carnal en la ciudad.

Ante este escenario, el debate está en la calle: ¿Seguirá realizándose reuniendo a las tres modalidades -comparsas, grupos de animación y artefactos- o se dividirá?Muchos carnavaleros ven imposible seguir aumentando el número de agrupaciones y el tiempo de desfile el domingo, mientras que otros se aferran a la idea de continuar fieles a la tradición de desfilar ese día. En total, si todas las inscritas participan, serán 109 agrupaciones las que recorrerán las calles de Badajoz el domingo de Carnaval.

La propuesta de la Falcap

La opción de que los grupos de animación y los artefactos dejen de desfilar junto a las comparsas se baraja desde hace años con el fin de aligerar este gran evento. Precisamente, la Falcap, la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense, propuso al Ayuntamiento de Badajoz tras el Carnaval 2025 hacer dos desfiles: "La propuesta surgió después de la asamblea de valoración que hacemos cada año y lo presentamos en abril", afirma Julio Macho, presidente de Falcap. Esta opción que se ofrecía al ayuntamiento consistía en que tanto los grupos de animación como los artefactos realizaran su propio pasacalles el sábado con idéntico recorrido e infraestructuras. Esta idea se lanzó para intentar "darle más visibilidad" a los que salen en última posición.

Macho apunta que el modelo del Gran desfile funciona muy bien, aunque afirma que "todo va evolucionando y cambia" y piensa que quizás habría que "poner un límite" en el número de agrupaciones participantes o en el número de componentes que las integran. Así, asevera que hay que estudiar todas las opciones y recuerda que la organización de todos los actos de esta fiesta la desarrolla el Ayuntamiento de Badajoz.

¿Nuevo modelo para el desfile?

El responsable de la Falcap asevera que el modelo de desfile ha funcionado a la perfección, pero reconoce que el aumento del número de comparsas y también de los integrantes de cada una de ellas hace que se cada año se alargue más. Eso sí, expone que es el gran emblema del Carnaval de Badajoz y es por lo que mucha gente a nivel internacional lo conoce.

Aun así, admite que se extiende durante "mucho tiempo y habría que mirar cómo mejorarlo". En este sentido, indica que habría que estudiar todas las propuestas y todas las opciones para hacer que se gane en fluidez.

Según ha podido conocer este diario, la postura del Ayuntamiento de Badajoz pasaría por cumplir la voluntad de las comparsas, grupos de animación y artefactos. Por el momento, no plantean dividir este pasacalles salvo que sean los mencionados colectivos quienes lo reclamen.

Pese a las diferencias de pareceres, todos coinciden en que se va a disfrutar de un "Carnaval maravilloso" y que volverá a reunir a miles de personas en Badajoz.