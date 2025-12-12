¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Una mujer jubilada reclama mayor eficiencia en la Ley de la Dependencia

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

"Que las listas de la Ley de la Dependencia no sean tan extensas"

Catalina Vasco, tiene 73 años, es jubilada y vecina de Badajoz. Resume en primera persona una de las demandas que tiene el sector de población de mayor edad de la ciudad pacense: "Hago una petición a los futuros gobernantes de la región. Por favor, las listas de la Ley de Dependencia tienen que funcionar", reclama con la serenidad de quien ha vivido de cerca esa situación. Su mensaje es directo: "Que no sean tan extensas".

Recuerda que Badajoz es una ciudad "muy envejecida, en una gran parte" y que, precisamente por eso, "necesitamos ayuda de la Administración". Y lo pide "encarecidamente".

Catalina insiste en que el sistema de atención a la dependencia "tiene que funcionar muchísimo mejor de lo que funciona", porque cuando falla, el impacto se siente dentro de los hogares. "Lo he sufrido y sé lo mal que se pasa con personas mayores en una casa", confiesa, apelando a una realidad que, asegura, comparten muchas familias pacenses.

Su testimonio se cierra con un deseo sencillo, casi ritual en tiempos electorales: "Muchas gracias y espero que gane el mejor".