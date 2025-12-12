La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará en en la feria de San Juan de Badajoz

La Oreja de Van Gogh traerá su nueva gira a Badajoz el 20 de junio de 2026. La banda donostiarra actuará en el auditorio del recinto ferial dentro de su tour 'Tantas cosas que contar', una gira que está arrasando desde su anuncio inicial. Las entradas podrán adquirirse a partir del 15 de diciembre, a las 12.00 horas, a través de la web oficial del grupo.

El paso por Badajoz se suma a una tournée que ha despertado un entusiasmo masivo entre los fans, con numerosos conciertos agotados en pocas horas y cerca de medio millón de entradas vendidas en todo el país. La propuesta pretende ser un repaso por más de treinta años de trayectoria y por un repertorio que ha marcado a varias generaciones.

En el escenario no faltarán temas icónicos como Cuéntame al oído, Muñeca de Trapo, La Playa, Mariposa, París, Rosas, Vestido azul o 20 de enero, canciones que continúan siendo parte de la banda sonora emocional del público.

El nombre del tour, 'Tantas cosas que contar', rinde homenaje a uno de los trabajos más influyentes del grupo, El viaje de Copperpot, que celebra este año su 25º aniversario. Una ocasión perfecta para reencontrarse con una de las formaciones más queridas del pop español.