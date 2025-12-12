Reparto de llaves en los huertos ecológicos de Badajoz: "Esto no es negocio, es entretenimiento y vida"

La Barriada de Llera vivió ayer una jornada marcada por la ilusión y la alegría de los siete nuevos adjudicatarios de los huertos urbanos ecológicos- gestionados por el Instituto Municipal de Servicios Sociales- que han recibido las llaves de los terrenos para comenzar a sembrar. Tras celebrarse el sorteo público, once aspirantes optaban a siete parcelas disponibles, mientras que la octava ha sido asignada a la Asociación del Club de Petanca de la barriada.

La iniciativa busca fomentar la actividad al aire libre, la agricultura ecológica y la integración social, ofreciendo a los mayores un espacio propio donde cultivar productos frescos, mantenerse activos y reforzar los lazos vecinales.

Una comunidad en torno a la tierra

Entre los adjudicatarios se encuentra Florencio Prieto, que ya cuenta con dos años de experiencia en estos huertos. Aunque este año le ha tocado una parcela distinta a la suya -la número 4- asegura estar contento de poder continuar con esta práctica que tanto le entusiasma: “Son todas similares, lo único es que el huerto que tenía estaba limpio y este tendré que empezar ahora a limpiarlo porque está algo abandonado”. Florencio, apasionado de la horticultura, explica que volverá a sembrar tomates, pimientos, zanahorias, sandías, melones o fresas. “Esto no es negocio; es entretenimiento y vida. Me obliga a salir todos los días al campo”, reconoce, al tiempo que destaca que sus productos no solo van a su casa, sino que los comparte con los vecinos: “Han comido más del barrio que de mi familia”, bromea.

Gloria y Florencio, adjudicatarios de uno de los huertos de barriada de Llera (Badajoz). / Santi García

A pocos metros, José Guerra recibe emocionado las llaves de su primer huerto, el número 8. Aunque es su debut en la adjudicación, experiencia no le falta: “He tenido huerto toda la vida, en La Codosera. Esto me entretiene y me gusta”. Sembrará lo tradicional: tomates, pimientos, cebollas y verduras de temporada. Lo que cultive, explica, será para su familia y sus hijos. “Los tomates me salen estupendos”, presume.

José Guerra en nuevo su huerto. / Santi García

La tradición familiar continúa

Para Juana García Alfonso, el proyecto también tiene un componente sentimental. El año pasado fue su marido quien trabajó la parcela, dedicándole largas jornadas. Este año ha decidido ser ella quien lo solicite, aunque seguirán cultivando en equipo. Le ha tocado el huerto número 2, pero confía en poder intercambiarlo con el del número 1 para continuar lo que sembraron el año anterior. “Me encanta, no concibo no tener huerto”, afirma. Su marido, reconoce, "pasa hasta ocho horas al día allí, también le apasiona". Su huerta incluirá coles, habas, tomates y calabacines, entre otros.

Juana recibe las llaves de su huerto ecológico. / Santi García

Primer contacto con la horticultura

La ilusión también se refleja en quienes se estrenan por completo, como Rosa Carnal, del centro de mayores de San Andrés. Vive en Valdepasillas y ha recibido la parcela número 7. “Me parece un entretenimiento y una cosa nueva. Además, mis hijas me ven y creo que es una forma de fomentar algo muy sano”, explica. Aunque aún no sabe qué plantará y reconoce que necesitará asesorarse con sus compañeros, asegura que el entusiasmo no le falta. “Tengo tiempo, estoy jubilada y me apetece aprender”.

Rosa recibe las llaves de su huerto de la mano del concejal Juancho Pérez y del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. / Santi García

Más allá de la producción de verduras y frutas, los huertos se han convertido en un punto de encuentro. Muchos adjudicatarios pasan la mañana entre la tierra y el Club de Petanca, que también gestionará uno de los terrenos. Las visitas diarias, el intercambio de semillas, los consejos y la convivencia terminan por crear una comunidad activa.

Los adjudicatarios de los huertos urbanos posan en Llera tras la entrega de llaves. / Santi García

Con la entrega de llaves comienza ahora la nueva temporada agrícola para estos vecinos, que afrontan el año con ganas de sembrar, compartir y mantener vivas las tradiciones vinculadas al campo. La iniciativa municipal, consolidada como un referente de participación senior, demuestra que cultivar no es solo producir alimentos, sino también crear vínculos y fomentar hábitos de vida saludable.