Más de 300 voces llenan Badajoz de villancicos solidarios en apoyo a Cáritas y al comedor San Vicente de Paúl

Badajoz volvió a sonar a solidaridad y Navidad gracias a una nueva edición de los Villancicos Solidarios, una iniciativa benéfica ya tradicional organizada por la Hermandad del Santo Entierro. Durante dos intensas jornadas (este viernes y sábado), más de 300 personas, integradas en 24 grupos musicales, unieron sus voces en la plaza de San Francisco y la plaza Alta con un objetivo común: ayudar a quienes más lo necesitan.

La música fue la gran protagonista de una cita que congregó a cientos de vecinos y visitantes. Desde por la mañana y en los dos escenarios, las actuaciones se sucedieron cada media hora, creando un ambiente festivo en el centro histórico de la ciudad.

Entre los participantes destacaron el grupo flamenco de Sandra González, la academia musical Harmony, el grupo de Roncas de Elvas, la escuela flamenca de Rocío Guisado, el coro del IES Zurbarán, el coro Azabache o la agrupación navideña carnavalera Caribe Santa Band, todos ellos colaborando de manera completamente desinteresada con la cofradía.

Uno de los grupos participantes en los Villancicos Solidarios. / Andrés Rodríguez

Solidaridad que se escucha y se comparte

Además de la música, la solidaridad se materializó en las distintas mesas solidarias instaladas a lo largo de ambas plazas, donde se llevó a cabo una recogida de alimentos destinada a Cáritas Parroquial y al comedor San Vicente de Paúl. Vecinos y asistentes pudieron colaborar aportando productos de primera necesidad durante todo el desarrollo del evento.

Vecinos de Badajoz colaboran donando alimentos para los más desfavorecidos. / Andrés Rodríguez

La actividad estuvo presentada por la periodista de La Crónica de Badajoz, Claudia Goyeneche y se puso en marcha además la venta de papeletas solidarias, cuyos sorteos se celebrarán los días 29, 30 y 31 de diciembre, con premios como una Smart TV, un jamón de bellota o una comida para dos personas en el restaurante Adega Regional de Elvas.

Uno de los grupos actúa en el escenario de San Francisco (Badajoz). / Andrés Rodríguez

Los Villancicos Solidarios no serán la última acción benéfica de la hermandad esta Navidad. Los días 19 y 20 de diciembre, el entorno de la iglesia de San Agustín acogerá un belén viviente, para ayudar de nuevo a estos colectivos.