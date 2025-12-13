Condenados por estafar más de 100.000 euros a una empresa hortofrutícola de Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos años y medio de cárcel a dos vecinos de Valencia por estafar 102.761 euros a una empresa hortofrutícola de Badajoz, a la que compraron hasta 11 camiones de fruta sin abonarle a cambio ni una sola de las 13 facturas emitidas por la mercancía.

El tribunal considera que ambos son autores de un delito agravado de estafa por notoria cuantía y, además de la pena de prisión, los castiga con una multa de 6 meses con cuota diaria de 6 euros, así como a indemnizar a la perjudicada con la cantidad timada.

En su sentencia, los magistrados dan por acreditado que los dos condenados, que eran administrador y comercial de una sociedad valenciana, «con evidente ánimo de lucro» y utilizando el engaño, realizaron pedidos de fruta a la empresa pacense simulando hacerlo en representación de un grupo empresarial francés de reconocida solvencia, ajeno por completo a esta operación.

De este modo, según el fallo, lograron ganarse la confianza de la entidad vendedora, que realizó hasta 11 envíos hasta que sus responsables se percataron de la posible estafa, tras recibir diversas excusas cuando reclamaban los pagos a los investigados.

La mercancía, una vez en Barcelona, se vendía a terceros, sin que el proveedor de origen recibiera el dinero. La empresa pacense tampoco pudo cobrar nada de su compañía de seguro porque había mediado suplantación de identidad.

El juicio por estos hechos, que se remontan al verano de 2020, se celebró el pasado mes de octubre en la Audiencia de Badajoz. La defensa, Vicente Monzó, de los acusados sostuvo que sus representados no tuvieron implicación alguna en la estafa, sino que también habían sido víctimas de un engaño, del que responsabilizó a un grupo familiar vinculado a la mafia italiana.

Inverosímiles

El tribunal, sin embargo, considera que no existen pruebas que sustenten esta coartada, califica las declaraciones de los procesados como «inverosímiles» y entiende que ambos procesados se valieron de una empresa ‘zombi’ para conseguir el desplazamiento patrimonial.

La fiscalía solicitó que los dos hombres fueran condenados a 4 años de cárcel, mientras que su abogado pidió su absolución.

Esta sentencia de la Audiencia de Badajoz no es firme y contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).