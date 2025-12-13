Becas
Fundación CB lanza dos ofertas a recién titulados en Documentación para trabajar en Badajoz
Dirigido a jóvenes con edades entre 22 y 35 años que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años
Permite a empresas extremeñas incorporar profesionales cualificados durante doce meses
Buenas noticias para los jóvenes profesionales de Extremadura: Fundación CB posibilita un año más a las empresas la incorporación de personal cualificado desde febrero hasta diciembre de 2026. Ya son trece ediciones en las que esta entidad ofrece a instituciones y empresas de la región la oportunidad de incorporar a su plantilla durante un año a una persona de elevada cualificación para desempeñar un puesto de trabajo en Badajoz.
Podrán solicitar la beca los jóvenes de entre 22 y 35 años que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años. Una oportunidad para acceder al mercado laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación y alcanzar competencias profesionales para su futuro. Los puestos de trabajo tendrán las siguientes funciones principales:
- Catalogación bibliográfica, incluyendo monografías, catálogos, publicaciones periódicas y otros materiales editoriales.
- Descripción de colecciones gráficas, como fotografías, vídeos, documentos efímeros y otros soportes visuales.
- Digitalización de documentación en distintos formatos y soportes.
- Conservación y preservación de fondos y colecciones, mediante la gestión de metadatos, el uso de materiales de conservación adecuados y la correcta codificación técnica.
- Inventariado y organización de fondos documentales.
- Subida y difusión de la documentación a través del repositorio web del centro.
- Creación de contenidos digitales para la página web y para acciones de comunicación y divulgación.
Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son los siguientes:
- Estar en posesión del título a la finalización del plazo de inscripciones.
- Tener una edad comprendida entre 22 y 35 años.
- Estar inscrito en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) como demandante de empleo en la fecha de inicio de la beca.
- Haber finalizado sus estudios en los últimos cuatro años.
Las solicitudes pueden formalizarse aquí. El plazo finaliza el 31 de diciembre.
- Colapso en Sagrajas (Badajoz) por la Navidad: retenciones de 4 kilómetros y accesos cortados ante la avalancha de visitantes
- El Ayuntamiento de Badajoz prohíbe la venta y suministro de productos pirotécnicos en lugares sin licencia
- La Falcap propone dividir el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz debido a la masiva participación
- La explosión de un artefacto desconocido desconcierta a los vecinos de la Barriada de Llera (Badajoz)
- Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice
- Se descuelga una guirnalda de la iluminación navideña en la plaza de España de Badajoz
- Reparto de llaves en los huertos ecológicos de Badajoz: 'Esto no es negocio, es entretenimiento y vida
- La magia navideña de Óbidos dispara la demanda entre las familias de Badajoz