Becas

Fundación CB lanza dos ofertas a recién titulados en Documentación para trabajar en Badajoz

Dirigido a jóvenes con edades entre 22 y 35 años que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años

Permite a empresas extremeñas incorporar profesionales cualificados durante doce meses

Una joven documentalista.

Rebeca Porras

Badajoz

Buenas noticias para los jóvenes profesionales de Extremadura: Fundación CB posibilita un año más a las empresas la incorporación de personal cualificado desde febrero hasta diciembre de 2026. Ya son trece ediciones en las que esta entidad ofrece a instituciones y empresas de la región la oportunidad de incorporar a su plantilla durante un año a una persona de elevada cualificación para desempeñar un puesto de trabajo en Badajoz.

Podrán solicitar la beca los jóvenes de entre 22 y 35 años que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años. Una oportunidad para acceder al mercado laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación y alcanzar competencias profesionales para su futuro. Los puestos de trabajo tendrán las siguientes funciones principales:

- Catalogación bibliográfica, incluyendo monografías, catálogos, publicaciones periódicas y otros materiales editoriales.

- Descripción de colecciones gráficas, como fotografías, vídeos, documentos efímeros y otros soportes visuales.

- Digitalización de documentación en distintos formatos y soportes.

- Conservación y preservación de fondos y colecciones, mediante la gestión de metadatos, el uso de materiales de conservación adecuados y la correcta codificación técnica.

- Inventariado y organización de fondos documentales.

- Subida y difusión de la documentación a través del repositorio web del centro.

- Creación de contenidos digitales para la página web y para acciones de comunicación y divulgación.

Cartel de la convocatoria.

Cartel de la convocatoria. / Cedida

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son los siguientes:

  • Estar en posesión del título a la finalización del plazo de inscripciones.
  • Tener una edad comprendida entre 22 y 35 años.
  • Estar inscrito en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) como demandante de empleo en la fecha de inicio de la beca.
  • Haber finalizado sus estudios en los últimos cuatro años.

Las solicitudes pueden formalizarse aquí. El plazo finaliza el 31 de diciembre.

