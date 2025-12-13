Fundación CB lanza dos ofertas a recién titulados en Documentación para trabajar en Badajoz

Buenas noticias para los jóvenes profesionales de Extremadura: Fundación CB posibilita un año más a las empresas la incorporación de personal cualificado desde febrero hasta diciembre de 2026. Ya son trece ediciones en las que esta entidad ofrece a instituciones y empresas de la región la oportunidad de incorporar a su plantilla durante un año a una persona de elevada cualificación para desempeñar un puesto de trabajo en Badajoz.

Podrán solicitar la beca los jóvenes de entre 22 y 35 años que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años. Una oportunidad para acceder al mercado laboral y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación y alcanzar competencias profesionales para su futuro. Los puestos de trabajo tendrán las siguientes funciones principales:

- Catalogación bibliográfica, incluyendo monografías, catálogos, publicaciones periódicas y otros materiales editoriales.

- Descripción de colecciones gráficas, como fotografías, vídeos, documentos efímeros y otros soportes visuales.

- Digitalización de documentación en distintos formatos y soportes.

- Conservación y preservación de fondos y colecciones, mediante la gestión de metadatos, el uso de materiales de conservación adecuados y la correcta codificación técnica.

- Inventariado y organización de fondos documentales.

- Subida y difusión de la documentación a través del repositorio web del centro.

- Creación de contenidos digitales para la página web y para acciones de comunicación y divulgación.

Cartel de la convocatoria. / Cedida

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son los siguientes: Estar en posesión del título a la finalización del plazo de inscripciones.

a la finalización del plazo de inscripciones. Tener una edad comprendida entre 22 y 35 años .

. Estar inscrito en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) como demandante de empleo en la fecha de inicio de la beca.

(SEXPE) como demandante de empleo en la fecha de inicio de la beca. Haber finalizado sus estudios en los últimos cuatro años.

Las solicitudes pueden formalizarse aquí. El plazo finaliza el 31 de diciembre.