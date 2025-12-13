Ganadores del Solete Repsol en Badajoz: "fue un honor y una gran sorpresa"

Badajoz es una ciudad que guarda un sentimiento mágico por cada esquina. Sus calles, sus avenidas, sus parques y todos sus comercios, así como también sus bares y restaurantes.

El sector hostelero ha tenido especial relevancia este último mes de diciembre. La cafetería Neo Dadá y el restaurante Mentidero, ambos localizados en la capital pacense, han sido galardonados con un Solete Repsol. Este pequeño reconocimiento oculta más importancia de la que parece tener a simple vista. Deben darse muchos requisitos exigidos por la Guía Repsol y destacar en algunas facetas clave para poder obtener uno.

El camino al solete repsol

Para empezar, el local debe ser asequible. Nada de extravagancias y altos precios. Un sitio donde el bolsillo del consumidor no sufra en demasía. Este galardón no valora la exquisitez, va más allá, como la presencia de un menú llamativo o una personalidad única que logre definir al establecimiento, captando así, la atención de los clientes.

La experiencia de los consumidores ha de ser única y entrañable, que despierte en ellos un interés poco común a partir de un ambiente cálido y agradable, además de un buen servicio y una notable experiencia en el sector.

Los soletes que decoran Badajoz

La cafetería Neo Dadá y el restaurante Mentidero han cumplido con creces las características mencionadas anteriormente puesto que ambos han sido galardonados con un solete repsol en la capital pacense.

José Antonio Plaza, copropietario del restaurante Mentidero, cuenta su experiencia tras enterarse de la noticia. “Nos lo iban comentando con antelación, al principio por llamada y luego por email. Estamos muy contentos y obviamente nos sorprendió gratamente. Pensábamos que únicamente estábamos realizando un trabajo cotidiano”.

Desde que abrió en 2019, el restaurante Mentidero ha estado ofreciendo sus mejores servicios y creciendo cada vez más como profesionales hosteleros. “Creo que les ha llamado la atención el tipo de casa que somos y el servicio que ofrecemos, siempre orientado al cliente estableciendo lazos cercanos con ellos. Pero sin duda la clave también se encuentra en la experiencia del equipo y en los años que tenemos a nuestra espalda dentro del sector”, especula José Antonio Plaza sobre sus posibles claves del éxito. Y no es para menos, porque su negocio va in crescendo siempre del lado de sus raíces, “trabajando con productos de la tierra” y destacando algunos de sus platos estrellas como el carpaccio de presa al horno con foie y salsa teriyaki, un plato estrella “que no hay mesa que no lo pida”.

Restaurante Mentiero / Santi García

"La clave se encuentra en la experiencia del equipo y en los años que tenemos a nuestra espalda dentro del sector” José Antonio Palma — Copropietario del restaurante Mentidero

Para Pepe Gutiérrez, el jefe de la cafetería Neo Dadá, la experiencia tras recibir la noticia fue totalmente diferente, habiéndose enterado el mismo día. “Nos enteramos por la llamada de un amigo, pero ni siquiera teníamos una constancia oficial. Fue una gran sorpresa”.

La cafetería Neo Dadá, al contrario que el restaurante Mentidero, no sirve platos de comida ni tiene un menú. ”No tenemos cocina actualmente”, argumenta el dueño de la cafetería. Sus puntos fuertes son las bebidas y licores, el más destacado del establecimiento actualmente es el vermú. Sin embargo, también les caracteriza sus cartas de vinos, el whiskey o el gin tonic, entre otros. “Cuando nos metimos en el Gin tonic, acabamos siendo referentes a nivel nacional, junto con los cuatro o cinco mejores sitios que había en España”.

Pepe Gutiérrez propietario de la cafetería Neo Dadá / Laura Rodríguez

Además de su amplio y delicado gusto en licores, Pepe Gutiérrez analiza cuáles han podido ser las claves del éxito de sus local. “Creo que somos un local algo distinto al resto. Siempre intentamos mejorarnos y adaptarnos a los tiempos. Pero sobre todo es la pasión con la que lo hacemos. Me sale una sonrisa de oreja a oreja cuando escucho que alguien está disfrutando con el café o alguno de los licores que les hemos servido. Cualquier frase o expresión positiva por parte de mis clientes hacen que mi día cambie y logran que disfrute de mi trabajo, y eso es lo más importante”. Con un sentimiento nostálgico y caracterizado de orgullo, Pepe Gutiérrez, termina de expresar lo que sin duda más le ha marcado a lo largo de su vida dedicándose a la hostelería. “Veinte años en el mismo sitio, en la misma esquina. Veinte años viendo crecer a niños que venían a saltar encima de las mesas y que ahora vienen a tomar copas con sus amigos. Soy un apasionado, por no decir un enamorado, de lo que hago, y para mí eso es lo más importante”.

“Veinte años en el mismo sitio, en la misma esquina." Pepe Gutiérrez — Dueño de la cafetería Neo Dadá

Queda claro que muchas de las claves del éxito en la vida, es poner esfuerzo y empeño en lo que te hace feliz. Dar lo mejor de uno mismo sin esperar nada a cambio y disfrutar de cada pequeño momento. El Solete Repsol es una recompensa para aquellos que sigan este ideal de vida, y así ha quedado constancia para el restaurante Mentidero y para el Neo Dadá Café, quienes ya cuentan con este galardón.