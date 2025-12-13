Un mercado para mirar, tocar y saborear: la artesanía local toma el Hospital Centro Vivo de Badajoz

El aroma a garbanzos con cordero ha envuelto este sábado el Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde ha tenido lugar la última edición del Mercado de Productos Locales de la Provincia. La degustación solidaria, elaborada con productos de las IGP Garbanzo de Valencia del Ventoso y Corderex, se ha convertido en uno de los momentos más concurridos: más de 300 raciones, ofrecidas a un precio simbólico de tres euros, han permitido recaudar fondos que se destinarán íntegramente a la Plataforma del Voluntariado de Extremadura.

No ha sido el único atractivo del día. A lo largo del mercado, 19 productores agroalimentarios y 11 artesanos de la provincia han llenado el espacio de colores, sabores y creatividad.

Los asistentes han podido descubrir reconocidos vinos como los de Bodegas Orán; el queso Jabaíno, elegido Mejor Queso de España 2025; la repostería de las Monjas Clarisas de Llerena, distinguida con el Solete de Navidad; o el queso Maximum de Castrum-Erat, galardonado con oro en los Premios Cincho 2024. Cada puesto ha ofrecido una experiencia distinta, un guiño a la identidad gastronómica y artesanal de la provincia.

Uno de los cocineros del catering que elabora los garbanzos con cordero. / Andrés Rodríguez

Pasión por el trabajo artesanal

Uno de los stands que más público ha atraído ha sido el de Kook, la marca de bolsos artesanales de Cristina Sánchez. Cada pieza está confeccionada a mano con distintos tejidos, lo que hace que todos los bolsos sean únicos y, además, son reversibles. Cristina trabaja desde un pequeño taller en casa y vende principalmente a través de Instagram, aunque todavía no cuenta con página web. “Este mercado es un sitio ideal, precioso; me gusta especialmente”, afirma. Empezó en el mundo de la costura hace poco tiempo, casi sin experiencia y hoy sus creaciones sorprenden al público. “No es lo mismo ver un bolso en una foto que verlo en persona. Estar de cara al público es una gran oportunidad”, señala. Gracias a su presencia habitual en el mercado, ya ha conseguido clientela fija y una mayor visibilidad.

Cristina Sánchez en su stand de bolsos hechos a mano. / Rebeca Porras

Desde Torremayor (Badajoz) llega Juan Martín Acevedo, al frente del stand de Diseño y artesanía en madera, donde la materia prima es, precisamente, la madera. Carpintero artesanal y tallista, Juan Martín ha sabido unir su oficio con su formación en diseño gráfico. “He aunado mis dos pasiones: el diseño vectorial por ordenador y el trabajo manual”, explica. A través de máquinas de corte CNC y grabado láser, traslada sus diseños al formato madera, dando lugar a una línea de productos funcionales y decorativos. Para él, este tipo de mercados son fundamentales: “Vengo del mundo rural y, aunque las redes ayudan a vender, es muy importante que las ciudades grandes promuevan estas actividades para que los pequeños artesanos podamos darnos a conocer y mostrar nuestro talento”.

Juan Martín Acevedo junto al stand de diseño y artesanía en madera. / Rebeca Porras

Cercanía con el público

Otro de los stands que más miradas atrae siempre es el de Nacho Zapata, joyero artesanal de Badajoz, un habitual en este mercado. “Siempre he participado aquí, es una manera de darnos a conocer y crear continuidad”, explica. Trabaja principalmente con latón y piedras semipreciosas, dando forma a joyas únicas, ya que no hay dos piezas iguales. Desde su pequeño taller, situado cerca del parque Castelar, Nacho recibe encargos de clientes que lo descubren en el mercado y vuelven a buscarlo. El encuentro se celebra cada primer sábado de mes, salvo excepciones puntuales como la de este mes, en el que se ha trasladado a este fin de semana por el puente festivo.

Nacho Zapata, joyero artesanal de Badajoz, un habitual en este mercado. / Rebeca Porras

Este año, el mercado se ha presentado bajo el lema “Yo compro productos del pueblo: Sabores y Artesanía de la Provincia de Badajoz”, un recordatorio de la importancia de apostar por lo cercano, lo hecho a mano y lo que nace en nuestros pueblos. Una filosofía que ha quedado patente en cada puesto, donde los productores y artesanos han mostrado trabajos llenos de autenticidad.

La actividad, impulsada por la Diputación de Badajoz a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha vuelto a demostrar la fuerza del producto local como motor económico y social de la provincia.