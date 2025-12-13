Paco Candela dará un concierto en Badajoz dentro de la gira del 30 aniversario

El cantante Paco Candela, una de las voces más reconocidas y queridas del panorama musical andaluz, regresará a Badajoz en 2026 para celebrar con el público pacense una cita muy especial: su concierto dentro de la gira del 30 aniversario. Tres décadas de trayectoria, cientos de escenarios recorridos y una conexión inquebrantable con sus seguidores avalan a un artista que ha sabido llevar el flamenco y la música popular a lo más alto, manteniéndose fiel a su esencia y a su raíz.

El concierto tendrá lugar en el palacio de congresos Manuel Rojas de Badajoz el día 6 de marzo.

La gira, que recorrerá España a partir del mes de enero, está concebida como un repaso íntimo y emocionante por las canciones que han marcado la carrera del artista sevillano. En ella podrán escucharse temas emblemáticos que han acompañado a distintas generaciones —desde sevillanas y fandangos hasta baladas aflamencadas— junto a nuevas composiciones que muestran a un Candela en plena madurez artística. El concierto de Badajoz se perfila así como una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo cuidadosamente diseñado para conmemorar treinta años de música y vivencias.

Un momento sólido de su carrera

Paco Candela, natural de Mairena del Aljarafe, inició su carrera en los años noventa y pronto destacó por la calidez de su voz, su capacidad interpretativa y un estilo propio que ha sabido mantenerse vigente mientras ampliaba horizontes. Con una discografía consolidada, numerosos premios y una legión de seguidores fieles, el artista llega a este aniversario en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Sus conciertos, que habitualmente cuelgan el cartel de “no hay entradas”, se caracterizan por la cercanía con el público, la emoción en cada interpretación y el cuidado por la puesta en escena.

Este concierto del 30 aniversario no será una excepción. Candela promete un viaje musical que honra sus raíces y celebra su evolución, un espectáculo pensado para emocionar tanto a quienes llevan años siguiendo su música como a quienes lo descubrirán por primera vez. Con un repertorio lleno de momentos icónicos, el artista invita al público a compartir un capítulo muy especial de su historia.

Las entradas ya están a la venta con precios que van desde los 27 a los 36 euros. Paco Candela vuelve dispuesto a conquistar de nuevo al público pacense, y esta vez con un motivo más que especial: celebrar junto a ellos treinta años de música, pasión y autenticidad.