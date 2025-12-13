¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Los jóvenes estudiantes reclaman ayudas para el alquiler, "cada vez más caro"

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Ayudas al alquiler para estudiantes

Dos estudiantes de la Universidad de Badajoz, Daniel Carmona y Valentín González, han querido trasladar sus demandas al futuro Gobierno de la Junta de Extremadura tras las elecciones del 21 de diciembre. Daniel es estudiante de Periodismo en la Facultad de Badajoz y Valentín de Comunicación Audiovisual. Ambos coinciden en que la juventud pacense necesita más apoyos y políticas específicas que respondan a la realidad que viven.

Valentín pone el foco en la vivienda, uno de los mayores obstáculos para los universitarios y jóvenes trabajadores. "Pediría a la futura Junta de Extremadura que nos dieran becas a los jóvenes para que podamos conseguir un alquiler más digno", explica. Asegura que el encarecimiento del mercado está afectando seriamente a su día a día: "El año pasado pagaba unos 200 euros por una habitación y este año pago como 300", una subida que, subraya, "se nota a la hora de conseguir el dinero". Por eso insiste en que "si nos pudieran dar una ayuda sería muy necesario".

Daniel Carmona, por su parte, centra su petición en la oferta de ocio y espacios para la juventud. "Pediría que tuviesen en consideración las actividades que los jóvenes desempeñamos en nuestro tiempo libre", señala. Considera importante que se "fomente y creen espacios para su desarrollo", con el objetivo de impulsar la creatividad, la convivencia y las relaciones entre jóvenes. "Así podremos crear comunidades y unión", resume.

Ambos reclaman que el nuevo Gobierno regional sitúe a la juventud en el centro de sus prioridades y atienda unas necesidades que, aseguran, marcan el presente y el futuro de Badajoz.