Plan para este fin de semana: Esta es la ruta de los belenes de Badajoz

La Navidad ya se ha adueñado de Badajoz y, con ella, una de las tradiciones más queridas por los pacenses: la ruta de los belenes. Cada año, asociaciones, parroquias, instituciones y apasionados belenistas trabajan durante meses para levantar auténticas obras de arte que llenan la ciudad de luz, historia y emoción. En 2026, la oferta se amplía y vuelve a consolidarse como uno de los atractivos culturales de estas fechas, con propuestas que van desde montajes bíblicos monumentales hasta belenes artesanales cargados de detalles minuciosos.

Si estás buscando un plan navideño para este fin de semana, recorrer los belenes de Badajoz es una apuesta segura. La ruta ofrece espacios para la contemplación, rincones perfectos para hacer fotos y una oportunidad única para disfrutar de la tradición en familia. Además, muchos de ellos incluyen actividades paralelas, como talleres infantiles, visitas guiadas o conciertos, lo que los convierte en una opción ideal para sumergirse de lleno en el espíritu navideño sin salir de la ciudad.

Parroquia de la Concepción

El tradicional y cuidado belén de la parroquia de la Concepción ya ha abierto sus puertas. Hasta el 4 de enero, se podrá visitar en horario de 18.00 a 21.00 horas. Es importante saber que permanecerá cerrado el 24 y el 31 de diciembre.

Museo de la Ciudad Luis de Morales

El Museo de la Ciudad Luis de Luis de Morales acoge la XXIV exposición del belén monumental y los dioramas de Navidad. Se puede visitar hasta el 5 de enero de lunes a domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Hay que tener en cuenta que los días 24, 31 y 5 de enero por la tarde permanecerá cerrado, así como el 25 de diciembre y el 1 de enero, que hará lo propio en horario completo. Este año merece la pena destacar el diorama que representa a los Reyes Magos cargando juguetes en la antigua Las Tres Campanas.

Los Reyes Magos en la antigua juguetería Las Tres Campanas. / CEDIDA

Catedral de Badajoz

"Se anima a toda la comunidad a acercarse y contemplar el Dios que nace entre nosotros, un símbolo de paz y luz que invita a la oración y la reflexión". Así invita la archidiócesis Mérida-Badajoz a visitar el belén de la Catedral Metropolitana de Badajoz. Está ubicado en una de sus capillas y ya se puede visitar.

Hogar del centro de mayores de La Paz

Los mayores del centro de La Paz han fabricado a mano su propio belén. Casitas, personajes y hasta los muebles, todo ha salido de sus manos. Está expuesto en el centro de 10.30 a 13.30 horas y por la tarde de 17.00 horas a 19.00 horas.

Belén del centro de mayores de La Paz de Badajoz, hecho a mano. / CEDIDA

Arzobispado de Mérida-Badajoz

En la sede del Arzobispado (calle Obispo, 2) se encuentra un coqueto nacimiento que también está abierto al público. Se puede ver en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas. También está abierto a visitas escolares.

Nacimiento del Arzobispado. / S. GARCIA

Cofradía de San Roque

"Un año más, el Nacimiento de nuestra Cofradía, montado por nuestra juventud, abre sus puertas para que todos podáis disfrutar de este símbolo tan especial de la Navidad. Os invitamos a venir en familia, con amigos o simplemente a pasar un momento de paz y devoción", dicen desde la hermandad. El calendario de visitas se puede consultar pinchando aquí.

Parroquia de Santo Domingo

"Descubre cada mágica historia de nuestro belén de Playmobil", invitan desde la parroquia de Santo Domingo. Está ubicado en el templo y se podrá visitar hasta el 10 de enero en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 20.00 horas.