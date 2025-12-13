Estos son los consejos de veterinarios de Badajoz para ayudar con el estrés a las mascotas durante las fiestas

Fechas claves como Año Nuevo, donde se lanzan petardos y fuegos artificiales para celebrar esta festividad, puede resultar un castigo para muchas mascotas. Aunque sea una actividad muy común este día, es necesario saber cómo poder ayudar a los animales de nuestro entorno en caso de que lo necesiten.

Cómo les afecta el ruido a nuestras mascotas

Los animales tienen un sistema auditivo bastante más sensible que el ser humano, en especial los perros. Cuando se generan situaciones donde el sonido y el ruido se incrementan, estos animales lo sufren cuatro veces más que nosotros. Dependiendo de la raza o las características del perro, puede sufrir este exceso de sonido de una manera u otra.

Posibles síntomas:

Ansiedad

Miedo extremo

Taquicardias

Estrés crónico

Estos síntomas se pueden reflejar en el animal en forma de temblores, jadeos, conductas violentas, convulsiones e incluso en enfermedades gastrointestinales originadas por el propio estrés.

Gatito de la Clínica María Auxiliadora / cedida

¿Qué hacer en estas ocasiones?

La auxiliar Remedios Lopez, de la clínica veterinaria Maria Auxiliadora de Badajoz explica las conductas que toman estos animales cuando se sienten sobrepasados por estos estímulos. "Muchos pueden sentir un gran estrés. Cuando esto pasa, suelen buscarse ellos mismos un lugar donde estar tranquilos’.

A cada animal le afecta de una manera distinta. "Hay algunos que son muy tranquilos por naturaleza y sobrellevan mejor la situación. Pero para aquellos más nerviosos o incluso los que padezcan epilepsia, puede ser mortal", afirma la veterinaria.

Es muy importante saber actuar ante este tipo de situaciones y conocer al animal para tratar de ayudarle lo máximo posible cuando sufre este tipo de episodios.

"Lo mejor es tratar de tranquilizarlos. Nada de movimientos y voces agitadas que puedan provocarle estrés. Es mejor mantener la calma y tratar de transmitírselo al animal. Susurrarle bajito y tratar de encontrar un lugar donde se encuentre más tranquilo", explica Remedios Lopez.

Además, se recomienda evitar pasearlos durante las horas donde más exceso sonoro habrá, puesto que "el entorno que les rodea es lo más importante".

Ahora que se acercan las fiestas navideñas, es de vital importancia cuidar la salud de los animales de compañía que nos rodean. Evitarles situaciones de estrés y tratar de mantenerlos en entornos tranquilos en la medida de lo posible.