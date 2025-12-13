Jonás Herrera

VÍDEO | Dos jóvenes estudiantes piden al próximo Gobierno de Extremadura ayudas para el alquiler de estudiantes y que se fomenten los espacios de reunión para ellos

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura. Más información