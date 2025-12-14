Rebeca Porras

Badajoz se llena de ruido y espíritu navideño con la tradicional papanoelada motera

La capital pacense ha vuelto a vivir este domingo una de las citas más esperadas de la Navidad para los amantes de las dos ruedas: la papanoelada motera. Una tradición ya consolidada que, un año más, ha reunido a más de 1.500 motoristas en una jornada marcada por el ruido de los motores y el ambiente festivo. La mayoría de los participantes se han sumado a la iniciativa ataviados con gorros de Papá Noel, trajes navideños y otros adornos propios de estas fechas. Algunos incluso han decorado sus motos y recorrido la ciudad al ritmo de villancicos que sonaban desde los altavoces de los vehículos, despertando la curiosidad de los vecinos. Los participantes han hecho parada en la plaza de España en torno a las 20.30 horas.