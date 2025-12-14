El bar La Santa de Badajoz, desalojado por superar el aforo permitido en su primer aniversario

La Policía Local de Badajoz tuvo que intervenir en la tarde del sábado para desalojar un local de copas situado en pleno centro de la ciudad al detectarse que se había superado el aforo máximo permitido. El establecimiento afectado fue La Santa, ubicado en la calle Zurbarán número 10, que abrió sus puertas hace aproximadamente un año.

Según ha confirmado el ayuntamiento a La Crónica de Badajoz, la centralita de la Policía Local recibió una llamada alertando de una posible situación de exceso de ocupación en el local. Tras el aviso, una patrulla se desplazó hasta el lugar para comprobar los hechos.

Un concierto con más entradas de las permitidas

Una vez en el establecimiento, los agentes verificaron que había más personas en el interior de las que autoriza la normativa vigente. En ese momento se estaba celebrando un concierto y, según las mismas fuentes municipales, se habían vendido un número de entradas muy superior al aforo legal del local. Ante esta situación, los agentes procedieron al desalojo del bar, además de informar a las personas que se encontraban esperando en la calle de que no se permitiría la entrada de más público.

Como consecuencia de los hechos, la Policía Local levantó acta de denuncia contra el establecimiento por incumplir la normativa de aforo.

La Santa, Badajoz. / Cedida

Cabe destacar que el suceso se produjo el mismo día en que La Santa celebraba su primer aniversario, tal y como el propio local había anunciado previamente a través de sus redes sociales.