El belén bíblico más grande del mundo está a un paso de Badajoz (y merece la pena ir a verlo)

Cada Navidad, la localidad pacense de Jerez de los Caballeros se convierte en epicentro de la tradición, el arte y la fe gracias al Belén bíblico y monumental Santa Ángela.

Lo que hoy sorprende por su magnitud comenzó modestamente hace años con unas cuantas figuras. En 2011, el belén renació en Jerez de los Caballeros, impulsado por entusiastas del belenismo tras un período en el que estuvo olvidado. A día de hoy, con cerca de 50.000 piezas distribuidas en 450 metros cuadrados, este montaje se consolida como el más grande del mundo en su género. Más allá de su tamaño, merece la pena recorrer el camino hasta la localidad para disfrutar del cariño y buen hacer que sus organizadores ponen en las piezas Navidad tras Navidad.

Crecimiento hasta ser un referente

Desde 2011 hasta la pandemia, la iniciativa fue creciendo en ambición. Año tras año se añadieron nuevas escenas, más detalles, nuevas figuras… hasta alcanzar una escala monumental. En 2017 ya se hablaba de “más de 15.000 piezas”.

Esa progresión constante y el mimo con que se reconstruyen las escenas bíblicas han convertido al Belén Santa Ángela en un referente no solo regional, sino nacional e internacional dentro del mundo del belenismo.

Este año, su decimoquinta edición —inaugurada el 28 de noviembre tras un acto oficial— supone una edición especial de celebración, con un despliegue extraordinario con 50.000 piezas.

Una experiencia más allá de las figuras

Lo que distingue al Belén Santa Ángela no es solo su tamaño o número de piezas, sino la profundidad narrativa y realismo con que recrea escenas bíblicas. El montaje abarca desde la anunciación de la Virgen María en Nazaret, el empadronamiento, el nacimiento de Jesús en Belén, la adoración de los pastores y los Reyes Magos, hasta la huida a Egipto y la vida en tierras foráneas.

Además, los belenistas prestan atención a los detalles cotidianos: escenas de mercado con mercaderes y compradores, familias realizando sus tareas, caravanas cruzando desiertos, ágiles ovejas, animales exóticos, flora y fauna local de la época. Todo ello con figuras cuidadosamente pintadas y decorados hechas artesanalmente que transforman el belén en un microcosmos histórico y artístico.

Para muchos visitantes, la experiencia va más allá de un paseo navideño. Es sumergirse en la historia, en la tradición, en el arte, en la cultura, y también en la emoción. Es difícil recorrerlo sin sentirse parte de aquella historia milenaria, sin detenerse en los pequeños detalles, sin asombrarse con la dedicación y el talento de quienes lo han creado.

Este belén supone, además, un impulso para la ciudad. Motor cultural y turístico para Jerez de los Caballeros, atrae cada año a miles de visitantes que llegan de dentro y fuera de la región, lo que dinamiza el comercio local, la hostelería, el turismo rural y el patrimonio de la localidad.

Dónde y cómo visitarlo

El belén se exhibe en el edificio anexo al antiguo mercado de abastos, en la Plaza de Santiago de Jerez de los Caballeros, un espacio céntrico y accesible.

Esta Navidad puede visitarse de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Durante los fines de semana, el horario se amplía y las instalaciones abren sus puertas de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas.

Estará abierto hasta el 6 de enero, si bien algunas fechas especiales modifican ligeramente el horario. Así, permanecerá cerrado el 18 de diciembre; el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero abre solo por la mañana. Los días de Navidad y Año Nuevo se podrá visitar de 18.00 a 20.30 horas.

Como en ediciones anteriores, la entrada es gratuita, lo que da una razón más para no perderse esta enorme y cuidada obra de arte.