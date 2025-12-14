La familia blanquinegra crece: veteranos del C.D. Badajoz mantienen vivo su legado

El Hotel Río se ha llenado este sábado de abrazos, reencuentros y anécdotas. La Asociación de Veteranos del C.D. Badajoz ha celebrado su convivencia anual, un encuentro que se ha convertido en una cita imprescindible para quienes, en algún momento de sus vidas, defendieron el escudo blanquinegro. Fundada en 2019 y registrada oficialmente ese mismo año, la entidad ha experimentado un crecimiento notable: supera ya los 120 asociados, entre futbolistas, técnicos, directivos y jugadores del Badajoz B y del juvenil que compitieron en la máxima categoría.

Alrededor de 60 veteranos se han dado cita en la comida, la más numerosa hasta la fecha. “Tenemos gente de todas las etapas del club, desde los más recientes hasta compañeros que superan los 80 años”, explica Juan A. Rodríguez Caro, 'Rodri', presidente de la asociación desde su fundación. Entre los asistentes, hay miembros que residen en Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid o La Rioja, pero que mantienen vivo su vínculo emocional con Badajoz. “La asociación nació para mantener el contacto entre jugadores de distintas generaciones y seguir compartiendo momentos. También queríamos seguir jugando al fútbol y colaborar con causas solidarias”, resume Rodri.

Más que fútbol

La entidad ha convertido la solidaridad en una seña de identidad. Cada año organiza partidos a favor de asociaciones que representan a colectivos vulnerables. Entre las beneficiarias recientes están el Banco de Alimentos, Cáritas, Aspace Badajoz, Princesa Rett o Ela Extremadura.

“Con nuestras iniciativas hemos llegado a recaudar hasta 6.500 euros a Aspace gracias a una campaña con camisetas de Cristiano, Messi, Raúl o Luis Suárez” 'Rodri' — Presidente de la asociación de veteranos

El último encuentro benéfico se celebró en junio en el Nuevo Vivero, ante los veteranos del Sporting de Lisboa y permitió recaudar unos 1.500 euros a favor de la Asociación Extremeña de Párkinson. “Siempre nos ponemos objetivos altos. Llegamos a donar 6.500 euros a Aspace gracias a una campaña con camisetas de Cristiano, Messi, Raúl o Luis Suárez. Pero más allá del dinero, lo importante es la visibilidad”, recuerda el presidente.

Grandes nombres que regresan a casa

La cita ha dejado imágenes emotivas y reencuentros entre leyendas del club. Nombres históricos como Paco Herrera, jugador, entrenador y figura clave del Badajoz antes de iniciar una exitosa carrera en España y en el Liverpool-, el goleador Rafa Pozo, el centrocampista Paco Alegre o el expresidente Félix Castillo han vuelto a verse, rodeados de compañeros y amigos de distintas épocas.

También ha estado presente Rogelio Palomo, mítico entrenador blanquinegro, que a sus 80 años sigue dirigiendo al equipo de veteranos.

Homenajes a toda una vida blanquinegra

Como cada año, la asociación ha entregado sus reconocimientos a dos figuras cuya trayectoria forma parte esencial del patrimonio del club. En esta edición, uno de los homenajeados ha sido precisamente Rogelio Palomo y también 'Tigre Valverde', histórico jugador de la casa y referente para varias generaciones.

Los veteranos no solo se reúnen para compartir mesa y recuerdos. El balón sigue siendo un punto de unión fundamental. En primavera devolverán la visita al Sporting de Lisboa y ya planean un nuevo partido en el Nuevo Vivero para el verano, una tradición que cada año trae a Badajoz a equipos de prestigio: la selección española de veteranos, el Atlético de Madrid o el Real Betis, al que llegaron a vencer por 0-4 en Sevilla.

El crecimiento numérico y deportivo de la asociación está atrayendo a futbolistas que se han retirado recientemente y que encuentran en este grupo una forma de mantener viva su pasión por el club. “Hemos ido creciendo poco a poco. Empezamos 30 o 40 y ya somos más de cien. La gente responde y este año hemos batido récord de participación en la convivencia”, celebra Rodri.

Veteranos del CD Badajoz

Exjugadores y miembros históricos del club han compartido anécdotas de distintas generaciones, poniendo en valor una trayectoria que va mucho más allá del fútbol. Uno de los protagonistas fue Luis Ardila, quien aseguró que una parte fundamental de su carrera comenzó en los despachos del club pacense. Ardila fue ojeador del CD Badajoz y miembro de la secretaría técnica durante nueve años, una etapa que recuerda con especial cariño. “El mayor éxito fue el ascenso a Segunda División en la temporada 91-92”, rememora, destacando que aquel logro colmó el espíritu de toda la ciudad. “Había una necesidad enorme de subir de categoría y, además, se consiguió con gente de Badajoz, porque nueve de los once jugadores eran de aquí”.

“Con 16 años fiché por el Badajoz y me enamoré de la hija del conserje, que hoy es mi mujer” Luis Ardila — Ex miembro de la secretaría técnica del club

Su vínculo con el club va más allá del terreno de juego. “Con 16 años fiché por el Badajoz y me enamoré de la hija del conserje, que hoy es mi mujer”, cuenta emocionado. Tras 49 años de relación, Luis y Carmen han formado una familia con dos hijas “muy blanquinegras”. “Gracias a Carmen he conocido a todos los jugadores del Badajoz, de todas las generaciones; el club era mi casa”.

Para Ardila, el mayor legado del fútbol es la amistad: “Cuando la amistad es sincera estás deseando que haya un evento como el de hoy, para sacar a relucir todo el aprecio que nos tenemos”.

También estuvo presente Rafa Pozo, uno de los grandes goleadores. “Yo era el que finalizaba las jugadas del gran equipo que teníamos. En total pudieron ser más de 130 goles”, señala. Pozo llegó al Badajoz con 22 años y se retiró a los 33 en el Cerro de Reyes.

“He estado en otros equipos, pero el compañerismo que había aquí no lo he vivido en ningún otro sitio” Rafa Pozo — Ex goleador del Club Deportivo Badajoz

El exdelantero subraya la importancia de este tipo de encuentros: “La convivencia es una gran oportunidad para no perder el contacto con los compañeros. Siempre contamos las mismas batallitas, porque son las que tenemos, pero eso nos da vida”. Su mejor recuerdo, al igual que el de muchos, es el ascenso a Segunda División, la conexión con la afición y la amistad entre jugadores. “He estado en otros equipos, pero el compañerismo que había aquí no lo he vivido en ningún otro sitio”.

Otro de los veteranos que quiso compartir sus vivencias fue Tony Tienza, quien comenzó su etapa en el club en 1975 con solo 18 años, jugando como delantero. Permaneció once temporadas antes de marcharse al Almería, regresando posteriormente al Badajoz, donde ya no volvió a moverse. Entre sus recuerdos más especiales destaca el partido oficial ante el Real Madrid en 1983. “Perdimos 1-2, pero era el Real Madrid”, recuerda. Para Tienza, lo mejor de aquellos años fueron los viajes y la convivencia entre compañeros: “Eso es lo que más echo de menos”.

Rafa Pozo, Luis Ardila, Tony Tienza y 'Rodri' durante un momento de la convivencia en Badajoz. / Andrés Rodríguez

La jornada sirvió para reafirmar que el CD Badajoz no solo se entiende por sus resultados, sino por las personas que han construido su historia y mantienen vivo, generación tras generación, el sentimiento blanquinegro.