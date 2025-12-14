¿Qué le pide Badajoz al próximo Gobierno de Extremadura? Raquel Cano de la AOEX reclama potenciar la unidad de oncohematología del Materno Infantil de Badajoz

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura.

Todos los sectores de la población tendrán un hueco los próximos días para reivindicar los aspectos que creen que Badajoz necesita.

Potenciar la unidad oncohematología pediátrica

Raquel Cano Sánchez, directora técnica de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), ha trasladado al futuro Gobierno de la Junta de Extremadura una serie de demandas clave para mejorar la atención sanitaria y el acompañamiento a los pacientes oncológicos de la región, especialmente los más vulnerables.

Cano comienza reclamando una medida esencial en materia de cáncer infantil: "Queremos que haya una derivación de cualquier sospecha de cáncer infantil a la unidad de referencia, que en este caso está aquí en Badajoz". Se refiere a la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno Infantil, donde, recuerda, "los niños sean atendidos por profesionales con muchos años de experiencia y que estén en las mejores manos".

Entre las peticiones, AOEX también solicita apoyo económico para las familias que afrontan tratamientos largos y frecuentes. La directora técnica plantea la creación de "algún tipo de bono o tarifa reducida para aquellos pacientes con enfermedad cronificada que requieren tratamientos periódicos", con el fin de evitar que "tengan que desembolsar una cantidad económica constante" que agrava aún más la carga emocional y sanitaria del proceso.

Otra necesidad que Cano considera urgente es la mejora de la orientación dentro del complejo hospitalario. Pide "una mejor señalización o indicaciones para cualquier usuario del sistema sanitario público" que acuda al Hospital Universitario de Badajoz. Explica que muchos pacientes, especialmente los recién diagnosticados, desconocen "dónde están los servicios de Oncología, la Radioterapia, el Hospital de Día…", y que una información clara y accesible "hace que la atención sea más personalizada".

Para la directora técnica de la AOEX, el objetivo de estas mejoras es evidente: avanzar hacia "una sociedad más justa, equitativa y solidaria para todos". Con estas demandas, AOEX espera que el próximo Ejecutivo regional sitúe la atención oncológica en el centro de sus prioridades y mejore la experiencia y el bienestar de los pacientes y sus familias.