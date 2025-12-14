El museo de arte sacro del Monasterio de Santa Ana en Badajoz, un tesoro que cautiva a los visitantes

El silencio del Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz se ha transformado este domingo en el murmullo curioso de quienes han cruzado por última vez este año sus muros centenarios. No ha sido una visita cualquiera: era la última visita guiada del año a uno de los enclaves religiosos más emblemáticos del Casco Antiguo, una oportunidad única para adentrarse en un espacio cargado de historia, espiritualidad y arte.

La actividad, organizada por la Asociación Amigos de Badajoz, ha vuelto a colgar el cartel de completo. Un total de 130 personas, repartidas en tres turnos -a las 11.00, 11.45 y 12.30 horas- han recorrido las dependencias que habitan las hermanas Clarisas, en grupos de entre 30 y 35 visitantes. La entrada -como siempre- es gratuita, previa inscripción por correo electrónico. “Las visitas han sido todo un éxito, de hecho ya estamos recibiendo solicitudes para los recorridos programados en enero y febrero, y esperamos lanzar una nueva programación que se extienda hasta junio. El único inconveniente es la impuntualidad de algunos visitantes, quienes deben comprender que se trata de grupos grandes y que los horarios están marcados”, explicó uno de los guías.

Un viaje por cinco siglos de historia

La visita ha permitido a los asistentes conocer algunos de los espacios más representativos del Real Monasterio de Santa Ana, fundado en 1518, y considerado una joya del patrimonio histórico-religioso pacense.

Marcos Pacheco durante la visita al Monasterio de Santa Ana, en la zona de la capilla. / Jota Granado

El recorrido ha incluido la iglesia, el coro, el patio central, el museo y el claustro bajo, siempre acompañados por las explicaciones de miembros de Amigos de Badajoz, que han ido desgranando anécdotas, curiosidades y datos históricos poco conocidos.

Las visitas han estado guiadas por Ángel González Benítez, Marcos Pacheco Cruz y Agustín Torres Leal, integrantes de la asociación y personas comprometidas con la defensa y divulgación del patrimonio cultural de Badajoz. Su relato cercano y documentado ha convertido cada estancia en una ventana al pasado, ayudando a comprender la importancia espiritual, social y artística del monasterio a lo largo de los siglos.

Ángel González Benítez durante la visita guiada en la zona del coro. / Jota Granado

El plato fuerte del recorrido ha sido, sin duda, el museo de arte sacro, que alberga piezas de gran valor histórico y devocional. Imágenes, ornamentos y objetos litúrgicos han captado la atención de los visitantes, sorprendidos por la riqueza patrimonial que se conserva tras los muros del convento y las explicaciones de la hermana Carolina. “Todo lo que ven en este museo es de gran valor, pero es de todos. Nosotras estamos encargadas de custodiarlo, y cuando nosotras faltemos, esto será de todos ustedes”, dijo a los visitantes.

La hermana Carolina durante la visita al museo de arte sacro. / Rebeca Porras

El dulce final en el claustro

Pero la visita aún ha guardado una sorpresa más: en el claustro, una mesa repleta de la famosa repostería conventual que ha dado prestigio a las Clarisas de Badajoz. Tejas, duquesas, polvorones, suspiros de almendras, yemas de huevo, perrunillas y magdalenas han puesto el broche de oro a la mañana.

Una familia observa la mesa con dulces elaborados en el convento. / Rebeca Porras

Muchos de los asistentes han aprovechado la ocasión para adquirir cajas de dulces, contribuyendo así al sostenimiento de esta comunidad religiosa, una de las más queridas del centro histórico.

Patio central del Monasterio de Santa Ana de Badajoz. / Rebeca Porras

Las próximas visitas guiadas están programadas para los días 11 de enero y 8 de febrero de 2026, continuando así con una iniciativa que no solo divulga la historia local, sino que refuerza el vínculo entre la ciudad y uno de sus espacios más singulares.