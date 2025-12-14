Una posible granada, entre las teorías vecinales sobre la explosión en la barriada de Llera (Badajoz)

Los vecinos de la barriada de Llera, en Badajoz, continúan este domingo tratando de averiguar qué fue lo que sucedió la noche del pasado jueves, cuando una fuerte explosión sobresaltó a los residentes de la calle Margarita Xirgu y su entorno. El estruendo se escuchó en varias calles cercanas y dejó importantes daños materiales, aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

Según recuerdan varios testigos, tras la explosión vieron un vehículo que estaba estacionado con numerosos desperfectos. Además, las ventanas de uno de los pisos próximos resultaron dañadas y también se rompieron un bordillo y la cristalera del escaparate de un local comercial situado en la zona, que está vacío desde hace años. Los daños evidencian la potencia del estallido, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente su origen.

Detalle del cristal de un local de la calle Margarita Xirgu dañado en la explosión. / Rebeca Porras

En general, los residentes de este barrio aseguran no saber con certeza qué ocurrió, aunque en la barriada circulan distintas hipótesis. Una de las teorías más comentadas apunta a que podría haberse tratado de una granada lanzada a un balcón. Según esta versión, el artefacto habría salido rodando al estar el balcón abierto, cayendo finalmente a la vía pública, donde explotó.

Alfonso, vecino de la zona, explica que él no escuchó la explosión porque vive dos calles más atrás, aunque confirma que otros sí la oyeron con claridad. “Hay vecinos que están relacionando lo ocurrido con una posible granada, incluso hablan de un ajuste de cuentas”, señala, añadiendo que el ruido fue muy fuerte y causó gran alarma.

No es el único testimonio que apunta en esa dirección. Otro vecino de la calle Newton, que "prefiere no especular", reconoce que el sonido le recordó al de una granada. “Lo escuchamos perfectamente y salimos a la calle. En un primer momento pensamos que había sido en alguna vivienda y no fuera. Cuando salimos, no había nada, solo se veían los destrozos”, relata.

Detalle del bordillo que estalló en la explosión de barriada de Llera. / Rebeca Porras

Barrio "muy tranquilo"

Otra vecina de la calle Cocotero, asegura que la noche de los hechos no escuchó ningún ruido extraño. “No oí nada, fue por la mañana cuando vi la noticia en los medios de comunicación”, explica. La mujer destaca que se trata de “un barrio muy tranquilo” y subraya que “no es normal que sucedan este tipo de cosas”. Aunque reconoce que oficialmente no hay novedades, confirma que son muchos los vecinos que piensan que podría haberse tratado de una granada que habría caído desde uno de los balcones de las viviendas sociales de la calle Margarita Xirgu. "Quizás alguien intentaba hacer daño a otra persona", sugiere.

Pero no todos comparten esa hipótesis. Desde la tienda de alimentación del barrio 'Marelola' dudan de que se tratara de una granada. “¿Quién va a tener una granada aquí?”, se preguntan. En su opinión, podría haber sido una gran bola de petardos u otro tipo de artefacto pirotécnico de gran potencia.

Un padre y su hijo caminan por la calle Margarita Xirgu, junto al lugar donde se registró la explosión. / Rebeca Porras

La incertidumbre persiste entre los vecinos de Llera, que esperan explicaciones para conocer qué ocurrió realmente aquella noche. Cabe recordar que la Policía Nacional se encuentra en pleno trabajo de investigación y que todas las líneas -ahora mismo- continúan abiertas.