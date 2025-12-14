La Santa Band: los villancicos carnavaleros tienen el sello de Badajoz

Los tradicionales villancicos interpretados por la Santa Band volverán a sonar por las calles de Badajoz y también en algún pueblo de la provincia.

Con germen de comparsa -y algunos miembros de murgas-, una de las maneras de seguir actuando más allá de Carnaval es a través de la Santa Band. "El público que tiene identificado solamente al personal de comparsa, que también vea que hacemos otras cosas". Este grupo comenzó en 2013, la idea surgió en aras de felicitar las fiestas a los pacenses de una manera diferente. Víctor Villaverde es el director de la Santa Band, antes formó parte de la comparsa carnavalera Caribe.

"El grupo que formamos en los comienzos ha ido evolucionando. Al principio salíamos un grupo de percusión acompañado por una persona que actualmente sigue todavía con nosotros, Pedro Martínez, que es un violinista muy conocido aquí en Badajoz. Y bueno, lo que hacíamos era interpretar dos o tres villancicos. Fuimos por la zona de San Francisco, el centro comercial abierto de Menacho, y lo hicimos allí. Así comenzamos", explica Villaverde.

A día de hoy todo ha cambiado, el grupo y los villancicos, pero la esencia continúa siendo la misma. "A las tres piezas tradicionales le hemos ido añadiendo villancicos nuevos. Hemos buscado un repertorio que sea solo y exclusivamente música navideña, pero vamos incluyendo temas, ahora tenemos un popurrí rumbero, otro popurrí lento, tocamos temas internacionales, canciones de Navidad, villancicos extremeños", afirma. "Tenemos casi una hora y media de conciertos. Vamos a tener que ir pensando en algunos sitios cantar unos villancicos y cambiar en otros", deduce el director de la Santa Band.

La Santa Band en su inicios. / Víctor Villaverde

Las actuaciones de la Santa Band

Una serie de actuaciones de la Santa Band están marcadas en el calendario navideño pacense. Se podrán disfrutar las interpretaciones musicales en las siguientes ubicaciones:

Oliva de la Frontera (13 de diciembre, 20.00 h).

Plaza Solano de Figueroa, barrio de San Roque, Badajoz (20 de diciembre, 18.00 h).

Plaza Alta, Badajoz (27 de diciembre, 18.00 h).

Cabalgata de Reyes, Badajoz (5 de enero).

Sus actuaciones en todos estos años han llamado mucho la atención en la ciudad. "Cada año gusta más. Tenemos hasta un pequeño grupo de fans que nos esperan todas las Navidades. Donde vamos, la gente nos acompaña", expresa Víctor Villaverde.

"Nos gustaría trabajar con algún artista que quiera colaborar con nosotros, sobre todo alguien de aquí, de la tierra", alega el director.

Actuación de la Santa Band en 2024. / Víctor Villaverde

Preparativos para el Carnaval y la Navidad

"Empezamos a preparar estas actuaciones en septiembre", unas interpretaciones que tienen su trabajo detrás y cuya preparación dura meses.

Reconoce que le gustaría que el proyecto siga creciendo, por ello Víctor Villaverde quiere traspasar las fronteras de la región con la Santa Band. "Me encantaría explorar sitios nuevos, que también hemos estado mirando, pero no terminamos de cerrar cosas fuera de Extremadura". Aunque reconoce que "en Badajoz estamos estupendamente".

Una Santa Band que quiere seguir evolucionando anualmente en estas fechas que se aproximan y seguir llenando de color, música y alegría con toque carnavalero las calles de Badajoz.