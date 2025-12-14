Jonás Herrera

VÍDEO | Raquel Cano, directora técnica de la AOEX, pide al Gobierno de Extremadura potenciar la unidad de oncohematología pediátrica del Materno Infantil de Badajoz

El 21 de diciembre los extremeños tienen una cita en las urnas para elegir a quien gobierne la región los próximos años. Con este motivo La Crónica de Badajoz inicia una serie de reportajes sobre lo que le pide distintos representantes de la ciudadanía extremeña al futuro presidente o presidenta de la Junta de Extremadura. Más información