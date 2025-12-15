Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz comienzan a pedir la devolución de la matrícula tras 15 meses sin clases

Bajo la lluvia y en plena plaza de Minayo, aprovechando el constante trasiego de personas, los alumnos de la Escuela Oficial de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz han vuelto a concentrarse este jueves para visibilizar su malestar. “Seguimos con indignación y sorpresa. Llevamos dos años esperando”, lamenta Francisco Carrallo, presidente de la asociación de alumnos.

Carrallo explica que la situación ha llevado a algunos estudiantes a pedir la devolución íntegra de la matrícula, unos 140 euros anuales. “Esto ya es reírse un poco de nosotros. Hay quien va a intentar ir a clases privadas o particulares de pintura, pero la única enseñanza oficial que tenemos es esta”, subraya.

El presidente considera “lógico y normal” que los alumnos busquen alternativas para seguir formándose. El problema, advierte, es que si esas opciones funcionan, muchos no regresarán a la escuela oficial. “Cuando se inaugure la escuela, igual nos encontramos con solo 50 alumnos. Será el resultado de todo lo vivido”, apunta.

En la misma línea se ha expresado el vicepresidente, Francis Marín, que denuncia la falta absoluta de información. “Ni siquiera se dignan a darnos una fecha o una aproximación. Se habla de enero, pero son conjeturas. Estamos completamente incomunicados”, critica.

Francis Marín y Francisco Carrallo durante la protesta en Badajoz. / Rebeca Porras

La dirección del centro

Este diario se ha puesto en contacto con Ángela Cortés, directora de la escuela, que reitera que el retraso en la reapertura del centro responde a los plazos administrativos que conllevan los distintos procesos de licitación de los contratos necesarios para su apertura.

La directora ha querido mostrar su comprensión hacia el malestar de los alumnos, a quienes ha calificado como “los grandes damnificados” de esta situación. “Sentimos profundamente las molestias causadas, pero deben entender que se trata de un edificio muy grande y ponerlo en funcionamiento requiere tiempo”, ha señalado. En este sentido, ha insistido en que, como responsable del centro, su obligación es cumplir estrictamente con la normativa vigente.

En relación a la posibilidad de recuperar la parte proporcional de la matrícula, Ángela ha confirmado que los alumnos que lo soliciten podrán hacerlo sin ningún inconveniente. “Desde el primer momento hemos dejado claro que tienen derecho a solicitar la devolución correspondiente a las clases no prestadas”, ha explicado. Además, ha asegurado que se les guardará la plaza en caso de que deseen volver a matricularse cuando el centro abra.

La directora ha insistido que los trámites administrativos tienen sus propios tiempos y que es necesario ofrecer todas las garantías. Por este motivo, ha evitado dar una fecha concreta de apertura. “Nunca daré una fecha si no la conozco con certeza. Cuando la tenga clara, la anunciaremos sin ningún problema”, ha afirmado.

Por último, ha asegurado que el equipo directivo trabaja “de manera incansable” para que los alumnos puedan retomar su formación en un entorno seguro y conforme a la legalidad.