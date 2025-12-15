Música
Álvaro García ofrece un concierto en el Hospital Centro Vivo de Badajoz
De la mano de Escenario Dial, el cantante gaditano ofrecerá sus últimas canciones este martes a partir de las 20.30 horas
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá esta martes el concierto del famoso cantante gaditano Álvaro García. Este ofrecerá sus últimas canciones y mejores ‘hits’ al público pacense a partir de las 20.30 horas.
El conocido artista llega a Badajoz de la mano de ‘Escenario Dial’, una iniciativa de la emisora de radio Cadena Dial donde artistas populares se presentan en formato especial e íntimo, ofreciendo a los fans una experiencia cercana y única con su música favorita.
Álvaro García Gómez es un joven cantante y compositor que destaca por su voz y estilo romántico. Su popularidad ha crecido en gran cantidad este 2025 con el lanzamiento de temas de pop aflamencado como ‘Persona Vitamina’ y ‘Coordenadas’.
Su carrera y trayectoria, que incluye sus inicios en los Carnavales de Cádiz, está creciendo con colaboraciones y lanzamientos en plataformas digitales, consolidándose como una promesa del pop español actual.
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
