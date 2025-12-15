Álvaro García ofrece un concierto en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá esta martes el concierto del famoso cantante gaditano Álvaro García. Este ofrecerá sus últimas canciones y mejores ‘hits’ al público pacense a partir de las 20.30 horas.

El conocido artista llega a Badajoz de la mano de ‘Escenario Dial’, una iniciativa de la emisora de radio Cadena Dial donde artistas populares se presentan en formato especial e íntimo, ofreciendo a los fans una experiencia cercana y única con su música favorita.

Álvaro García Gómez es un joven cantante y compositor que destaca por su voz y estilo romántico. Su popularidad ha crecido en gran cantidad este 2025 con el lanzamiento de temas de pop aflamencado como ‘Persona Vitamina’ y ‘Coordenadas’.

Su carrera y trayectoria, que incluye sus inicios en los Carnavales de Cádiz, está creciendo con colaboraciones y lanzamientos en plataformas digitales, consolidándose como una promesa del pop español actual.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.