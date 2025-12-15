Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta electoralAsociaciones de vecinosCarnaval de Badajoz21D: Elecciones en Extremadura
instagram

Música

Álvaro García ofrece un concierto en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

De la mano de Escenario Dial, el cantante gaditano ofrecerá sus últimas canciones este martes a partir de las 20.30 horas

El cantante gaditano Álvaro García

El cantante gaditano Álvaro García / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá esta martes el concierto del famoso cantante gaditano Álvaro García. Este ofrecerá sus últimas canciones y mejores ‘hits’ al público pacense a partir de las 20.30 horas.

El conocido artista llega a Badajoz de la mano de ‘Escenario Dial’, una iniciativa de la emisora de radio Cadena Dial donde artistas populares se presentan en formato especial e íntimo, ofreciendo a los fans una experiencia cercana y única con su música favorita.

Álvaro García Gómez es un joven cantante y compositor que destaca por su voz y estilo romántico. Su popularidad ha crecido en gran cantidad este 2025 con el lanzamiento de temas de pop aflamencado como ‘Persona Vitamina’ y ‘Coordenadas’.

Su carrera y trayectoria, que incluye sus inicios en los Carnavales de Cádiz, está creciendo con colaboraciones y lanzamientos en plataformas digitales, consolidándose como una promesa del pop español actual.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents