Las asociaciones de vecinos de Badajoz, “en riesgo” tras el cambio en el sistema de subvenciones

“Si esto no se soluciona, entregaré las llaves de la asociación”. La frase es de Antonio Campos, secretario de la Asociación de Vecinos de La Paz, y la pronuncia tras conocer el nuevo procedimiento aprobado por el Ayuntamiento de Badajoz para conceder las ayudas municipales. El sistema ha dejado de ser una subvención directa, como hasta ahora, y ha pasado a un modelo de concurrencia competitiva, con nuevos requisitos y plazos que las asociaciones aseguran "no poder asumir".

Según explica a La Crónica de Badajoz el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y poblados, Anselmo Solana, el cambio se comunicó a finales de octubre mediante llamadas telefónicas del concejal de Participación Ciudadana, Juancho Sánchez, a algunos presidentes vecinales, apenas unos días antes de su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia, el 24 de noviembre. Según Solana las asociaciones dispusieron inicialmente de cinco días para presentar la documentación exigida en la nueva convocatoria.

Hasta ahora, las organizaciones vecinales recibían una ayuda directa una vez justificados los gastos realizados a lo largo del año. Con ese sistema se financiaban talleres, actividades culturales, fiestas de barrio o iniciativas sociales. El nuevo procedimiento cambia esa forma de funcionar y obliga a presentar proyectos y memorias conforme a criterios distintos a los habituales. Además, las ayudas pasan a concederse mediante un sistema de valoración en el que las asociaciones compiten entre sí. Las bases tienen en cuenta factores como el número de habitantes del barrio o la cantidad de actividades realizadas, lo que, según la Federación, sitúa a muchas entidades en desventaja desde el inicio.

A esto se suma que, como relata Campos, algunos gastos básicos dejan de ser subvencionables. Conceptos como teléfono, limpieza, comunidad, seguros, luz o agua no entran en la convocatoria, pese a "ser necesarios para mantener abiertas las sedes". Las asociaciones aseguran que, sin poder justificar esos gastos, les resulta imposible sostener su actividad diaria. El secretario de La Paz pone su barrio como ejemplo concreto. Cuenta que su entidad justificaba hasta ahora unos 3.500 euros destinados precisamente a ese tipo de gastos. “Ahora no entra absolutamente nada”, afirma.

Denuncian la carga administrativa

Campos explica que la situación se agrava por la carga administrativa que conlleva el nuevo procedimiento. Según relata, se exige la presentación de documentación técnica, memorias detalladas y certificados electrónicos en plazos muy reducidos. «Nos dan una semana para hacerlo todo y nosotros no somos contables», señala.

En el caso de La Paz, la asociación también colabora con el Banco de Alimentos, asumiendo gastos de transporte y logística para el reparto de productos a personas necesitadas. El secretario explica que esos costes tampoco son admitidos en la convocatoria, pese a formar parte de «una labor social que desarrollan de forma continuada en el barrio».

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales indican que el caso de La Paz no es aislado. Según explica Solana, varias asociaciones de la ciudad han trasladado su malestar y algunas ya han manifestado que podrían reducir su actividad o dejarla por completo si no se introducen cambios. «Más de una va a entregar las llaves», advierte.

Solana señala que las asociaciones no se oponen a justificar los gastos ni a mejorar los controles, pero reclaman «que se tenga en cuenta su realidad». En este sentido, desde la Federación han solicitado mantener reuniones con el Ayuntamiento de Badajoz para que se expliquen los cambios, se ofrezca formación y se introduzca flexibilidad, al menos en esta primera convocatoria. Según indican, el objetivo es poder adaptarse al nuevo sistema sin que ello suponga la desaparición de asociaciones.

Este medio ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz conocer su postura sobre las críticas trasladadas por las asociaciones vecinales y el nuevo procedimiento de ayudas municipales. Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta.