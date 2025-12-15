Cancelados los vuelos entre Barcelona y Badajoz por motivos técnicos

El vuelo que tenía que llegar a Badajoz procedente de Barcelona hoy, 15 de diciembre, ha sido cancelado debido a motivos técnicos.

Según han confirmado fuentes aeroportuarias a este diario, así como algunos pasajeros del vuelo, la nave no ha llegado a despegar hacia su destino, dejando en tierra a numerosos pasajeros y alterando los planes de viaje previstos para la jornada de hoy.

Esto afecta también a al vuelo Barcelona-Badajoz, que se ha visto igualmente cancelado. En este momento no hay prevista ninguna salida hacia la Ciudad Condal desde Badajoz, según se puede ver en la web de Aena.

Los pasajeros, a Sevilla

Ante la situación, varios de los viajeros han optado por tomar vuelos con el aeropuerto de Sevilla como destino, desde donde continuarán su desplazamiento hasta Badajoz por vía terrestre.

Por el momento, no han trascendido detalles técnicos concretos sobre el origen de la cancelación ni sobre el tiempo estimado para la normalización de la conexión aérea.